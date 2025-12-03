Logo
Стигло одобрење: БиХ добија још један аеродром

Агенције

03.12.2025

20:15

Аеродром Бихаћ
Процес изградње Аеродрома Бихаћ, једног од најважнијих инфраструктурних пројеката у Унско-санском кантону, ушао је у завршну фазу припреме.

Након година усклађивања документације и процедуре на свим нивоима власти, данас је Управи ЈП Аеродром Бихаћ, уручено начелно одобрење за грађење – кључни корак који претходи издавању грађевинске дозволе за полетно-слетну стазу, најзахтјевнији сегмент пројекта.

Овај документ симболично означава прелазак из дуготрајне административне фазе у почетак конкретне реализације пројекта, наглашено је на састанку одржаном у Федералном министарству просторног уређења.

Свечаном уручењу присуствовао је и градоначелник Бихаћа Елведин Седић, који је од самог почетка активно пратио све фазе пројекта и био један од кључних актера у комуникацији и координацији према Влади ФБиХ.

У име Града Бихаћа Седић је изразио захвалност федералном министру Жељку Недићу на подршци и посвећености, те изразио задовољство чињеницом да реализација аеродрома улази у завршну припремну фазу.

Директор ЈП Аеродром Бихаћ Анел Хаџић изјавио је Фени да је начелно одобрење потврда да је пројект напокон ушао у завршну правну и техничку процедуру.

“Данас смо на позив федералног министра просторног уређења Жељка Недића присуствовали свечаном уручењу начелног одобрења за грађење Аеродрома Бихаћ, у складу с правоснажном урбанистичком сагласности добијеном у фебруару ове године. То значи да смо корак ближе грађевинској дозволи у складу са законским регулама на нивоу Федерације БиХ”, казао је Хаџић.

Према његовим ријечима, начелно одобрење омогућава покретање низа припремних радова на локацији аеродрома као што су формирање грађевинске линије, путне инфраструктуре те електро и водних инсталација. Документ такођер прецизира редослијед издавања појединачних грађевинских дозвола.

Познато када би радови могли почети

Хаџић најављује да ће Управа већ почетком јануара поднијети захтјев за грађевинску дозволу за изградњу полетно-слетне стазе.

“Ради се о финансијски и конструктивно најзахтјевнијем дијелу пројекта. Након данас усаглашених инструкција, очекујемо да до марта ове године можемо добити грађевинску дозволу и коначно расписати јавни позив за извођење радова на терену”, истакао је Хаџић.

Он је подсјетио да је процес припреме био изузетно опсежан и комплексан, што потврђује и број потребних докумената.

“У поступку исходовања урбанистичке сагласности имали смо 66 различитих докумената, а у поступку начелног одобрења око 40 докумената са свих нивоа власти у БиХ. То довољно говори о обимности и захтјевности овог процеса”, додао је.

Посебно је нагласио да је Министарство похвалило рад Управе ЈП Аеродром Бихаћ те изразило спремност за наставак сарадње у финалној фази припреме пројекта.

Ако све буде текло према плану, почетак радова на полетно-слетној стази могао би услиједити већ у првој половини године, чиме би изградња Аеродрома Бихаћ коначно прешла из административне у практичну фазу реализације.

aerodrom

Бихаћ

