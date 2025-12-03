Огласио се НИС: Ево како се може платити гориво

Извор:
Б92
03.12.2025
19:42
Нафтна индустрија Србије (НИС) саопштила је данас да се продаја горива одвија без прекида, с обзиром на то да су све корпоративне картице функционалне и да компанија у овом тренутку наставља да испуњава уговорне обавезе према корпоративним клијентима.
Како се наводи, на малопродајним објектима компаније продаја горива се одвија уобичајено и без прекида, а плаћање се може обавити готовином, ДИНА платним картицама или м-банкинг апликацијом свих банака путем опције "ИПС Покажи".
Наглашава се и да НИС остаје посвећен напорима да у овој ситуацији обезбеди стабилно снабдијевање тржишта свим врстама нафтних деривата.
"Компанија наставља да пажљиво прати актуелну ситуацију и о свим новим околностима које могу утицати на пословање, НИС ће благовремено обавијестити јавност. НИС овим путем још једном изражава захвалност потрошачима и пословним партнерима на указаном повјерењу и разумијевању за околности у којима компанија послује", објављено је на сајту те компаније.
