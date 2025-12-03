Logo
Large banner

Огласио се НИС: Ево како се може платити гориво

Извор:

Б92

03.12.2025

19:42

Коментари:

0
Огласио се НИС: Ево како се може платити гориво

Нафтна индустрија Србије (НИС) саопштила је данас да се продаја горива одвија без прекида, с обзиром на то да су све корпоративне картице функционалне и да компанија у овом тренутку наставља да испуњава уговорне обавезе према корпоративним клијентима.

Како се наводи, на малопродајним објектима компаније продаја горива се одвија уобичајено и без прекида, а плаћање се може обавити готовином, ДИНА платним картицама или м-банкинг апликацијом свих банака путем опције "ИПС Покажи".

Наглашава се и да НИС остаје посвећен напорима да у овој ситуацији обезбеди стабилно снабдијевање тржишта свим врстама нафтних деривата.

epstajn

Свијет

Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

"Компанија наставља да пажљиво прати актуелну ситуацију и о свим новим околностима које могу утицати на пословање, НИС ће благовремено обавијестити јавност. НИС овим путем још једном изражава захвалност потрошачима и пословним партнерима на указаном повјерењу и разумијевању за околности у којима компанија послује", објављено је на сајту те компаније.

Подијели:

Тагови:

НИС

Sankcije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

''Протјеривање'' Немање Радоњића из Звезде добило епилог

Фудбал

''Протјеривање'' Немање Радоњића из Звезде добило епилог

1 ч

0
Трагедија на градилишту: Радник аутом усмртио колегу

Регион

Трагедија на градилишту: Радник аутом усмртио колегу

1 ч

0
Харис Џиновић и Наташа Алимпић

Сцена

Млада пјевачица тврди: Виђала сам се с Харисом Џиновићем, били смо пијани

2 ч

0
Нермин Ханџић

Сцена

Приведен пјевач Звезда Гранда: Откривени детаљи

2 ч

0

Више из рубрике

Завладала "сребрена грозница": Сребро привлачи све већу пажњу купаца

Економија

Завладала "сребрена грозница": Сребро привлачи све већу пажњу купаца

4 ч

0
Плата 1.400 КМ, али мало ко у Српској хоће да ради овај посао

Економија

Плата 1.400 КМ, али мало ко у Српској хоће да ради овај посао

5 ч

1
Тржиште криптовалута се опоравља, биткоин порастао за 4,64 одсто на 78.816 евра

Економија

Тржиште криптовалута се опоравља, биткоин порастао за 4,64 одсто на 78.816 евра

6 ч

0
Постигнут договор: Европа забрањује увоз руског гаса

Економија

Постигнут договор: Европа забрањује увоз руског гаса

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

18

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

21

08

Медведев: НАТО је непријатељ

21

08

УЖИВО: Битно, 02.12.2025.

21

07

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

21

02

Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner