Млада пјевачица тврди: Виђала сам се с Харисом Џиновићем, били смо пијани

Извор:
Агенције
03.12.2025
19:17
Коментари:0
Пјевачица Наташа Алимпић двије године отворено је говорила о својој љубави са Харисом Џиновићем и не крије да је у њему пронашла управо оно што је одувијек тражила, све док се њихов однос изненада није прекинуо.
Она је истицала да је Харис особа која јој пружа сигурност, подршку и мир, а чинило јој се да да је њихова веза из дана у дан постајала све јача.
Република Српска
Хоће ли бити скупља струја у Српској?
Наташа је често наглашавала да је поред њега коначно схватила шта значи истинска партнерска хармонија, те да јој је њихова емотивна прича донијела нову енергију и инспирацију, како у приватном животу, тако и на сцени.
"Видјели смо се на једном наступу гдје смо се и упознали. Тада нисмо размијенили бројеве телефона, али је он мој негдје нашао и успео да ме контактира након тога. Желио је да ми се захвали за све лијепе ријечи које сам му јавно упутила. Показао је учтивост према мени и изненадио ме је тиме што се јавио", рекла је и додала:
"Нисам имала намјеру да га на било који начин испровоцирам и изазовем контакт на тај начин. Његова порука је за мене била велико изненађење. Нисам хтјела да потенцирам ову причу, али ово траје већ двије године".
Открила је да ли је са Харисом било нешто више од пријатељства:
"Нисмо провели неки дуг период заједно. Упознали смо се послије тог његовог позива. Позвао ме је на вечеру и провели смо заједно неко вријеме. Нисам могла да знам како ће се наш однос одвијати, али упознали смо се и попричали о свему. Била сам у страху да ћу избаксузирати све то уколико откријем јавно информацију о нашем виђању. Бито је да њега имам интимно пријатељски у свом животу, него да он мени пружи неку помоћ у каријери. Више ми је значило да га заиста упознам. Не кајем се што сам то урадила, јер сам толико лијепих ријечи и савјета добила од њега. Тај човјек је бескрајно духовит и симпатичан, има џентлменске манире... Пријао ми је тај наш сусрет и нисам хтјела то да окренем у личне сврхе", рекла је Наташа и открила да је недавно Џиновићев поздрав изостао.
Како се спекулише, Харис Џиновић има нову дјевојку са којом се недавно појавио на наступу Весне Змијанац, а на ком је била и његова млађа колегиница Наташа Алимпић.
Република Српска
Почеле консултације за израду буџета Републике Српске
"Ту сам биле то вече, пјевала сам прије Весне Змијанац у том ресторану. Дошао је са том дјевојком, видјела сам их, али ми се није јавио. Не знам зашто се није јавио јер смо се прије тог сусрета видјели неколико пута и били у контакту. Нисмо се посвађали, те не постоји разлог због чега ми нисмо у добром односу", каже и наставља:
"Ниједним поступком га нисам увриједила и допринијела томе да се не јави и да се прави као да ме не познаје. Не кривим га, можда има емотивну везу због које дружење са мном не може да настави или ту постоји неки већи разлог за који ми није рекао. Несхватљиво ми је да се тако једна добра прича прекине, а да ја не знам разлог. Ништа ми није јасно".
Сцена
Приведен пјевач Звезда Гранда: Откривени детаљи
"Био ми је подршка и у пословном смислу, спремао ме је за једно такмичење, говорио о техници пјевања... Пало је у воду све што ми је обећао. Били смо под дејством алкохола у тим тренуцима, забављали смо се, можда је наше састанке схватио погрешно. У потпуности сам прихватила његове савјете за каријеру, али приватне ствари за које ме је он савјетовао не могу у потпуности да прихватим, јер неко ко би мене савјетовао мора те савете примјењује у свом животу. Не може да ме савјетује и учи ме нечему, а да се ти представљаш и радиш другачије, испао је контрадикторан. Не знам шта је хтио да постигне. Не љутим се, али ми је криво што више немам прилику да сједим у његовом друштву и да проведем неко лијепо вријеме са њим. Осакаћена сам за тај период који би ми још више донио", рекла је она за "Радио Светски".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму