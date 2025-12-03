Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету

Извор:
Курир
03.12.2025
19:51
Коментари:0
Запослени једне продавнице алкохолних пића у Вирџинији доживјели су право изненађење када су у суботу ујутру стигли на посао — у објекту их је чекао необичан “провалник”. И то не било какав, већ тешко пијани ракун, који је, према свему судећи, одлучио да се почасти најјефтинијим пићима са доње полице.
“Маскирани бандит”, како га описује особље, пронађен је потпуно онесвијешћен у тоалету, склупчан између тоалет шоље и канте за отпатке, након што је сам себи послужио обилну рунду жестине.
Према наводима радника, продавница је била затворена због Дана захвалности, а инцидент се догодио током ноћи између четвртка и петка. Када су запослени отворили радњу, затекли су разбијене флаше, локве алкохола по поду и јасно видљив избор “омиљеног пића” необичног госта — шкотског вискија.
Службеница за контролу животиња, Саманта Мартин, преузела је “осумњиченог” и одвела га у локални центар за заштиту животиња у округу Хановер, али не прије него што је животиња потпуно отријезнила.
Мартин је објаснила да је ракун пао кроз плочу на плафону, након чега је кренуо у, како се изразила, “потпуни алкохолни стампедо”.
Економија
Огласио се НИС: Ево како се може платити гориво
Због мутне снимке са сигурносних камера, још увијек није познато колико је тачно попио прије него што је колабирао у тоалету.
Након неколико сати сна, животиња је показала да нема никакве повреде, изузев могућег мамурлука. Када су стручњаци потврдили да му ништа не фали, ракун је враћен у дивљину — са, како кажу, јединственим искуством.
Продавница се нашалила на друштвеним мрежама, захваливши служби за заштиту животиња на професионалности и томе што су њиховом “посјетиоцу” обезбиједили “тријезну вожњу кући”.
Официрка Мартин је уз смех прокоментарисала да је ово “само још један сасвим обичан дан у животу контролора животиња”, пише Курир.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму