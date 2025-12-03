Обиљежен међународни дан особа са инвалидитетом

Извор:
Дејани Вујновић, Фридрајхова атаксија дијагностикована је када је имала 18 година. Данас се активно бори за права лица са инвалидитетом, а међу њима је и уклањање архитектонских баријера.
“Што се тиче архитектонских баријера свакако требају олакшали би живот особама са инвалидитетом значи уклањање архитектонских баријера, ја то говорим од самог оснивања Удружења значи. Међутим, врло мали су то помаци”, рекла је предсједник Регионалног удружења дистрофичара Приједор Дејана Вујиновић.
Међународни дан особа са инвалидитетом обиљежен је И у Савезу слијепих и слабовидих лица, који тренутно броји више од 100 чланова. Сматрају да је за активно учешће у друштву кључно обезбиједити помагала за свакодневне потребе, а како кажу, број слабовидих лица која се јављају у Удружење из године у годину расте.
“Има нас нажалост, ми смо сви нема запослених, сви смо инвалиди, увијек има. Требала би нам помагала нека која би требала нешто што кажу да помажу, средства за лијечење. Нажалост је све више И више нас што кажу”, казао је предсједник Савеза слијепих и слабовидих лица Приједор Милорад Васиљевић.
Из Градске управе поручују да ће кроз пројекте И програме наставити подржавати удружења како би побољшали услове живота особама са инвалидитетом.
“Ми као град увијек учествујемо у томе И хоћемо и даље да напредујемо у тим неким да кажем нашим пројектима да њима буде што лакши живот, да могу користити све јавне површине, све наше установе, да могу присуствовати свим нашим догађајима И приредбама. Наравно, не изостаје ни новчана помоћ града Приједора према удружењима И надам се да ће у будућем неком времену то још ићи на већи износ, већи ниво И тако ћемо И наше буџете пројектовати према њима”, истакао је замјеник градоначелника Приједора Ненад Мејакић.
Инвалидитет је свако стање које особи отежава обављање свакодневних активности. Свјетска здравствена организација је 2018. године процијенила да 15% свјетске популације живи са неким обликом умјереног или тешког инвалидитета односно 2,2% свјетске популације има значајне потешкоће у функционисању.
