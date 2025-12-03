Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите

Извор:
У посљедњих неколико недјеља све већи број грађана пријављује да су ни криви ни дужни додати у Вибер групе које се представљају као "Јутјуб тимови за запошљавање“.
На први поглед, групе делују професионално јер користе Јутјуб лого, називају се "модератори“ и нуде посао који наводно омогућава брзу и лаку зараду од куће и то од 30.000 до чак 80.000 динара дневно! Међутим, иза свега стоји још један у низу интернет преварантских покушаја који циља на лаковјерне кориснике.
У таквим групама члановима се обећава флексибилан посао на пола радног времена и могућност брзог додатног прихода. Наводни задатак је да корисници лајкају и прате промотивне видео-снимке Јутјуб креатора, чиме би, према тврдњама администратора, помагали у "повећању препознатљивости и промета" на њиховим каналима. За неколико минута наводног рада обећава се симболична исплата, само да би се стекло повјерење нових чланова.
Стручњаци за сајбер безбједност упозоравају да је управо таква шема карактеристична за познате преваре које функционишу по истом обрасцу: преваранти прво исплаћују мале износе, а затим обећавају знатно већу зараду ако жртва уплати "депозит“ или „откључа напредне задатке“. Након што новац буде уплаћен, група нестаје, администратори бришу трагове, а жртва остаје без могућности повраћаја средстава.
Додатну сумњу изазива и начин на који корисници доспевају у овакве групе. Бројеви телефона се прикупљају насумично са интернета или из раније цурених база података, након чега преваранти масовно додају људе у групе без њихове сагласности. Многи нови чланови одмах примете да из групе убрзано излазе корисници који су препознали превару.
Званични Јутјуб никада не запошљава сараднике путем Вибер група, нити нуди плаћене задатке за лајковање и гледање садржаја, поручили су раније из компаније и позвали кориснике да игноришу овакве понуде.
Грађанима се савјетује да одмах напусте сумњиве групе, блокирају администраторе и пријаве разговор као спам. Стручњаци подсјећају да је најважније не уплаћивати новац непознатим особама и не делити личне податке, без обзира на то колико примамљиво понуда може дјеловати.
Ширење оваквих превара показује колико је важно остати опрезан на друштвеним мрежама и апликацијама за поруке, јер преваранти свакодневно проналазе нове начине да искористе поверење корисника, пише Курир.
