Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

Извор:
Телеграф
03.12.2025
17:00
Коментари:0
У понедјељак увече, у Струмичкој улици на Вождовцу, дошло је до тешког физичког обрачуна између двојице мушкараца, а све је почело, према незваничним информацијама, расправом око паркинг мјеста.
Инцидент се догодио након вербалне свађе која је избила између П.Ш. (32) и Д.Ћ. (27).
Свађа је убрзо прерасла у физички сукоб, када је П.Ш. наводно употријебио дизалицу за аутомобил као оружје, ударивши њоме Д.Ћ. у предјелу главе.
Повријеђеном Д.Ћ. одмах је указана љекарска помоћ, а саниран је у Ургентном центру (УЦ), гдје су му констатоване повреде.
Степен повреда засад није познат јавности.
Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста. Против П.Ш. је, због сумње да је починио кривично дјело, поднијета кривична пријава у редовном поступку, пише "Телеграф".
