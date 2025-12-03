Дрогиран хтио да вози аутобус пун дјеце, полиција одмах реаговала

Извор:
Курир
03.12.2025
16:45
Припадници Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе за град Београд - Управе саобраћајне полиције искључили су из саобраћаја возача аутобуса Н. П. (40) који је данас око 12 часова требало да превози ученике трећег разреда Основне школе „Уједињене нације" од поменуте школе до "Театра Вук" у Булевару краља Александра.
Приликом контроле утврђено је да је возач био под дејством психоактивних супстанци - канабис, опијати, амфетамин и бензодиазепин, због чега је задржан у службеним просторијама и против њега је поднијета прекршајна пријава. Организатор превоза обезбиједио је другог возача који је испуњавао услове за обављање организованог превоза дјеце.
Од почетка године, Министарству унутрашњих послова пријављено је око 9.300 екскурзија и других видова организованог превоза деце, а припадници саобраћајне полиције извршили су контролу више од 13.000 аутобуса, односно возача. Том приликом, због утврђених неправилности из саобраћаја је искључено 14 аутобуса и 37 возача.
Полиција шаље казне ''са камера'', суд их поништава из једног разлога
Министарство унутрашњих послова скреће пажњу да овакво понашање представља озбиљно угрожавање живота и безбједности дјеце, као и грубо кршење свих законских норми и професионалних стандарда. Упркос свакодневним апелима и порасту броја погинулих у саобраћају, у претходном периоду забиљежени су неприхватљиви случајеви неодговорности возача.
Напомињемо да ће припадници саобраћајне полиције додатно пооштрити контроле организованог превоза дјеце, а сваки облик угрожавања безбједности биће санкционисан у складу са законом. Уједно позивамо све превознике да хитно преиспитају своје интерне контроле, процедуре и надзор над запосленима, пише Курир.
