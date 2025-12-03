Ухапшени у акцији "Ускок" споразумно признали кривицу, добили 12 година

Извор:
Држављанин Црне Горе Ведран Лалићевић, Рајко Јеврић и Марко Вучуровић из Никшића те Милко Буха из Гацка осуђени су у Окружном суду Требиње на укупно 12 година затвора због набавке и превоза око 100 килограма марихуане коју је од њих одузела полиција.
Пресуди је претходило споразумно признање кривице и сва четворица су добили по три године затвора.
Осуђени су за кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога које су починили заједно.
- Закљученим споразумом оптужени су признали наводе оптужбе да су 28. априла године око 03.30 часова у мјесту Зијемља, општина Источни Мостар, свјесни свог дјеловања, заједно у договору и по систему подијељених улога, ради даље продаје, неовлаштено држали и преносили зељасту биљну материју која има морфолошке карактеристике опојне дроге марихуане. Ради се о количини бруто масе од 100,15 кг опојне дроге-стоји у пресуди која је објављена на сајту требињског Окружног суда.
Поменута четворка ухапшена је у априлу ове године у акцији "Ускок" на подручју Невесиња након што је претресом возила полиција пронашла наркотике.
Како је тада саопштила полиција дрога је била скривена у у путним торбама и превожена је у возилу регистарских ознака Црне Горе. Током ове акције полиција је претресла два возила. Према непотврђеним информацијама из истраге заплијењена дрога била је намијењена даљој препродаји на територији БиХ и других држава. Полиција је након ове заплијене наставила акцију те је у јулу ухапсила Милорада Носовића из Билеће и држављанина Црне Горе Веселина Јанцера из Никшића и заплијенила око 33,5 килограма сканка.
Након тога у акцији "Ускок 3" почетком новембра заплијењено је још 53. 8 килограма марихуане. Тада су ухапшени полицајац МУП-а ХНК Срђан Бован из Требиња, те Дејан Дангубић из Билеће, Радојица Ђедовића из Требиња и Бојан Пантић из Билеће.
