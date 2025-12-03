Logo
Large banner

Ухапшени у акцији "Ускок" споразумно признали кривицу, добили 12 година

Извор:

Глас Српске

03.12.2025

13:20

Коментари:

0
Ухапшени у акцији "Ускок" споразумно признали кривицу, добили 12 година
Фото: Ustupljena fotografija

Држављанин Црне Горе Ведран Лалићевић, Рајко Јеврић и Марко Вучуровић из Никшића те Милко Буха из Гацка осуђени су у Окружном суду Требиње на укупно 12 година затвора због набавке и превоза око 100 килограма марихуане коју је од њих одузела полиција.

Пресуди је претходило споразумно признање кривице и сва четворица су добили по три године затвора.

Осуђени су за кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога које су починили заједно.

- Закљученим споразумом оптужени су признали наводе оптужбе да су 28. априла године око 03.30 часова у мјесту Зијемља, општина Источни Мостар, свјесни свог дјеловања, заједно у договору и по систему подијељених улога, ради даље продаје, неовлаштено држали и преносили зељасту биљну материју која има морфолошке карактеристике опојне дроге марихуане. Ради се о количини бруто масе од 100,15 кг опојне дроге-стоји у пресуди која је објављена на сајту требињског Окружног суда.

Поменута четворка ухапшена је у априлу ове године у акцији "Ускок" на подручју Невесиња након што је претресом возила полиција пронашла наркотике.

Како је тада саопштила полиција дрога је била скривена у у путним торбама и превожена је у возилу регистарских ознака Црне Горе. Током ове акције полиција је претресла два возила. Према непотврђеним информацијама из истраге заплијењена дрога била је намијењена даљој препродаји на територији БиХ и других држава. Полиција је након ове заплијене наставила акцију те је у јулу ухапсила Милорада Носовића из Билеће и држављанина Црне Горе Веселина Јанцера из Никшића и заплијенила око 33,5 килограма сканка.

Након тога у акцији "Ускок 3" почетком новембра заплијењено је још 53. 8 килограма марихуане. Тада су ухапшени полицајац МУП-а ХНК Срђан Бован из Требиња, те Дејан Дангубић из Билеће, Радојица Ђедовића из Требиња и Бојан Пантић из Билеће.

(Глас Српске)

Подијели:

Тагови:

USKOK

Требиње

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Преминула и пета жртва тешке несреће: Душан ће данас бити сахрањен

Хроника

Преминула и пета жртва тешке несреће: Душан ће данас бити сахрањен

7 ч

0
Полиција претреса просторије новинара Фатмира Алиспахића због интервјуа са дједом малољетних жртава проституције

Хроника

Полиција претреса просторије новинара Фатмира Алиспахића због интервјуа са дједом малољетних жртава проституције

7 ч

0
Ухапшени у акцији "Арија" спроведени у ОЈТ Бањалука

Хроника

Ухапшени у акцији "Арија" спроведени у ОЈТ Бањалука

8 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Дјечака (2) ударио комби: Отргао се из руку баки и излетио на улицу, има тешке повреде

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите

17

02

Виц дана: Заборавни Мујо

17

00

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

16

56

Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

16

50

Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner