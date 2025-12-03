Полиција претреса просторије новинара Фатмира Алиспахића због интервјуа са дједом малољетних жртава проституције

Извор:
Кликс
03.12.2025
09:43
Коментари:0
Од јутрос припадници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона претресају просторије које користи тузлански новинар Фатмир Алиспахић, са циљем одузимања рачунарске опреме коју користи, због сумње да је починио кривично дјело повреде приватности дјетета.
Према информацијама потврђеним за Klix.ba, претрес се врши по налогу Тужилаштва Тузланског кантона, које је формирало предмет, а циљ је одузимање ИТ опреме и мобилних телефона које користи Алиспахић.
Како је потврђено за Klix.ba, он се терети за кривично дјело повреде приватности дјетета, а након што је објавио видео интервју са рођаком дјевојчица, иначе жртава осмочлане групе која се бавила њиховим подвођењем, односно навођењем на проституцију.
Хроника
Продужен притвор осумњиченима за подвођење малољетница
Ријеч је о случају који је недавно ужаснуо јавност, а у њему је умјешано неколико полицајаца и један универзитетски професор. Ухапшени су прије нешто више од мјесец дана у полицијској акцији која је спроведена у Калесији, Живиницама и Бановићима.
Сви ухапшени налазе се у притвору, који је након једномјесечног задржавања продужен за још два мјесеца одлуком Кантоналног суда у Тузли.
Градови и општине
2 седм0
Градови и општине
3 седм0
Хроника
1 мј0
Хроника
1 мј0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
15 ч0
Најновије
Најчитаније
12
11
12
08
12
02
11
45
11
43
Тренутно на програму