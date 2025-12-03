Logo
Ухапшени у акцији "Арија" спроведени у ОЈТ Бањалука

АТВ

03.12.2025

08:37

Милан Бркић и Момир Кукољ који су ухапшени у акцији "Арија", спроведена су у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.

Бошко Гудураш, који је такође лишен слободе у овој акцији, браниће се са слободе.

Како је АТВ јуче писао, у оквиру акције "Арија" ухапшени су Милан Бркић, Момир Кукољ и Бошко Гудураш из Лакташа који се терете за 26 кривичних дјела против имовине, којим су починили материјалну штету од 57.500 КМ.

Ухапшен тројац из Лакташа, власнике оштетили за 57.000 марака

Тројац се сумњичи да су у периоду од 28. јануара до 11. новембра ове године починили 21 кривично дјело "Тешка крађа", три кривична дјела "Крађа", једно кривично дјело "Паљевина" и једно кривично дјело "Оштећење и одузимање туђе ствари".

Акцију су спровели полицијски службеници Полицијске управе Бањалука у сарадњи са припадницима Полицијске управе Градишка.

У току акција "Арија", ухапшено више особа

На основу наредби основних судова у Бањалуци и Градишци, а уз претходну сагласност Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршени су претреси на више локација на подручју Лакташа и Српца.

Том приликом су пронађени и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела, као и предмети који се могу довести у везу са кривичним дјелом "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја".

