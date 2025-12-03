Ухапшени у акцији "Арија" спроведени у ОЈТ Бањалука

Извор:
Милан Бркић и Момир Кукољ који су ухапшени у акцији "Арија", спроведена су у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.
Бошко Гудураш, који је такође лишен слободе у овој акцији, браниће се са слободе.
Како је АТВ јуче писао, у оквиру акције "Арија" ухапшени су Милан Бркић, Момир Кукољ и Бошко Гудураш из Лакташа који се терете за 26 кривичних дјела против имовине, којим су починили материјалну штету од 57.500 КМ.
Тројац се сумњичи да су у периоду од 28. јануара до 11. новембра ове године починили 21 кривично дјело "Тешка крађа", три кривична дјела "Крађа", једно кривично дјело "Паљевина" и једно кривично дјело "Оштећење и одузимање туђе ствари".
Акцију су спровели полицијски службеници Полицијске управе Бањалука у сарадњи са припадницима Полицијске управе Градишка.
На основу наредби основних судова у Бањалуци и Градишци, а уз претходну сагласност Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршени су претреси на више локација на подручју Лакташа и Српца.
Том приликом су пронађени и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела, као и предмети који се могу довести у везу са кривичним дјелом "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја".
