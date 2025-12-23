Шпирић: Вуковићу и Нешковићу није успјело да буду ни допуна Клуба Бошњака

Извор:
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је да је данас демантована сарајевска инат политика којом се жели представити да Република Српска, СНСД и Милорад Додик блокирају све и да је јавност данас имала прилику да види ко блокира процесе.
Шпирић је рекао да делегатима Желимиру Нешковићу и Ненаду Вуковићу данас на сједници Дома народа, на чијем дневном реду су били приједлози закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ /ВСТС/ и Суду БиХ, није помогло да буду ни допуна Клуба Бошњака.
"Улога напуштања сједнице је била намијењена мени. Ја три године водим борбу да помичемо ствари колико можемо", рекао је Шпирић након што су Нешковић и Вуковић напустили хитну сједницу Дома народа.
Шпирић је рекао да је данашња сједница неуспјешна јер је опозиција из Републике Српске ускратила кворум.
"Ово је била показна вјежба како се Дом народа, један од парламентарних домова Парламентарне скупштине БиХ, настоји претворити у Представнички дом, јер је опозиција дошла са идејом да оно што је усвојено у Представничком дому, буде и став Дома народа", рекао је Шпирић новинарима у паузи засједања.
Шпирић је појаснио да је Колегијум утврдио дневни ред сједнице и предложио да се расправља о Приједлогу закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ /ВСТС/ и Приједлогу измјена и допуна Закона о Суду БиХ.
Шпирић је навео да у Пословнику пише да Колегијум утврђује дневни ред, а да делегати допуњују дневни ред, те да данас није било храбрости да се о два предложена законска приједлога расправља.
"Они /опозиција/ хоће да кажу да ће бити Европе у БиХ, колико њих има у власти. Власт се добија на изборима, а они су већ данас водили изборну кампању и то преко грбаче грађана БиХ", рекао је Шпирић.
Шпирић је рекао да је посланик Мидхат Чаушевић, изјавом да је Бошњачким представницима потребно пет српских представника да направе нову БиХ, исказао истину, само што их у Дому народа нема пет.
"Они су пет нашли у Представничком дому и зато је Приједлог закона о регулатору прошао у Представничком дому. Та петорка постоји у Представничком дому, али у Дому народа не постоји", рекао је Шпирић.
Шпирић је појаснио да то што су приједлози закона о ВСТС и Суду били на дневном реду, није значило њихово усвајање, него отварање могућности да се разговара и да се дефинишу амандмани.
Шпирић је свим Католицима честитао предстојећи Божић.
