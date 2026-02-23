Огласио се Инспекторат након хапшења три тржишна инспектора!

Извор:
АТВ
23.02.2026
10:30
Коментари:0
Против три инспектора ухапшена због сумње да су примила мито Инспекторат Републике Српске покренуће дисциплински поступак након што добије званичне информације од истражних органа, наводе из Инспектората.
Из Инспектората су саопштили да подржавају активности полиције и тужилаштва које се спроводе с циљем сузбијања корупције и криминала, те да су на располагању надлежним органима за све потребне податке и информације о радном ангажовању ухапшених.
Истакли су да нема недодирљивих те су позвали привредне субјекте и грађане који имају информације о незаконитим радњама службеника Инспектората да пријаве сваки облик коруптивног понашања.
Како АТВ незванично сазнаје, у Бањалуци су ухапшене Сања Максимовић и Гордана Вучић, а у Источном Сарајеву Владан Марјановић.
Сва ухапшена лица су тржишни инспектори.
Хроника
Хапшење у Бањалуци и Источном Сарајеву: "Пали" тржишни инспектори
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
18 ч1
Хроника
20 ч0
Најновије
Најчитаније
12
39
12
39
12
33
12
30
12
24
Тренутно на програму