Стојаковић више није тренер Партизана!

Извор:

Спутник Србија

23.02.2026

11:34

Ненад Стојаковић више није тренер Партизана. Оно о чему се причало и писало после ремија са Радничким из Ниша (0:0), добило је потврду послије 178. вечитог дербија у ком је Црвена звезда декласирала клуб из Хумске - 3:0.

Није управа Партизана желела да настави са Стојаковићем, који је, чини се, још раније изгубио поверење, клуб се у понедјељак огласио званичним саопштењем у ком је потврђен споразумни прекид сарадње.

Кап која је прелила чашу био је пораз у вечитом дербију у ком је Партизан пао "без испаљеног метка".

Огромна је и очигледна била разлика у квалитету, те су голови Костова, Арнаутовића и Катаија потписали пресуду Стојаковићу.

Како су саопштили из Хумске, улога тренера у наредним утакмицама биће поверена Дамиру Чакару, левоногом бомбардеру и легенда црно-белих. Помоћник ће му бити Ђорђије Ћетковић, који је био "десна рука" Стојаковићу.

Партизан је послије пораза од Црвене звезде на Маракани остао четири бода иза највећег ривала који је направио велики корак и ка деветој узастопној титули првака Србије.

