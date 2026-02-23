Logo
Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства

СРНА

23.02.2026

12:39

Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства
Повећањем плата за 20 одсто запосленима у Центру за предшколско васпитање и образовање Бањалука створени су услови да се баве другим битним плановима за унапређење предшколског образовања, изјавила је данас предсједник Синдикалне организације у тој установи Слађана Мишић.

Мишићева је истакла да професионалци попут васпитача морају да имају сатисфакцију кроз примања.

- Сви смо схватили да струка мора да се врати на прву степеницу. Ми то јесмо - прва степеница у систему образовања најмлађих, јер је то инвестиција за будућност - оцијенила је Мишићева на конференцији за новинаре.

Она је навела да у овој борби није изостала подршка родитеља, када је то било најпотребније, те да је сада вријеме за причу о позитивним ефектима.

Предсједник Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске Драган Гњатић позвао је остале локалне заједнице да схвате проблеме предшколских установа и да их на коректан начин ријеше са исплатом већ зарађених плата али и да их повећају.

Истакао је да борбу настављају износићемо коректне захтјеве и да ће, прије свега, тражити поштовање.

- Синдикат већ дужи период води смислену, коректну и квалитетну борбу заједничким снагама. Морала се скренути пажња на достојанство свих запослених, не само Центра, већ и на све друге раднике у образовању и култури - истакао је Гњатић и додао да су ови људи заиста велики хероји.

Скупштина града Бањалука је у петак, 20. фебруара, на ванредној сједници једногласно подржала да нова цијена буде повећана са 165 КМ на 210 КМ, као и да се повећају плате запосленима у Центру за предшколско васпитање и образовање, који су одустали од најављеног штрајка.

Тагови :

Слађана Мишић

Dragan Gnjatić

