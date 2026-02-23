Logo
Минић: Домаћи дијалог најбоље рјешење отворених питања у БиХ

Извор:

АТВ

23.02.2026

11:43

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Домаћи дијалог је најбоље рјешење отворених питања у БиХ, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић током састанка са шефом Мисије ОЕБС у БиХ Риком Холцаплом.

Минић је на састанку у Бањалуци поновио став Републике Српске у вези са поштовањем Дејтонског мировног споразума, као уговора за стране потписнице, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Саговорници су разговарали о бројним темама од значаја, попут владавине права, унапређење изборних процеса кроз увођење нових технологија, као и о функционалности и интегритету правосуђа.

На састанку су размијењена мишљења и о осталим актуелним питањима у Српској и БиХ.

Саво Минић

OEBS

