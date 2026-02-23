Минић: Домаћи дијалог најбоље рјешење отворених питања у БиХ

Извор:
23.02.2026
Домаћи дијалог је најбоље рјешење отворених питања у БиХ, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић током састанка са шефом Мисије ОЕБС у БиХ Риком Холцаплом.
Минић је на састанку у Бањалуци поновио став Републике Српске у вези са поштовањем Дејтонског мировног споразума, као уговора за стране потписнице, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.
Саговорници су разговарали о бројним темама од значаја, попут владавине права, унапређење изборних процеса кроз увођење нових технологија, као и о функционалности и интегритету правосуђа.
На састанку су размијењена мишљења и о осталим актуелним питањима у Српској и БиХ.
