Logo
Large banner

Бура у Барселони: Лапорта оптужен за прање новца, огласио се и клуб

Извор:

Б92

23.02.2026

12:24

Коментари:

0
Бура у Барселони: Лапорта оптужен за прање новца, огласио се и клуб

Предсједник Барселона Ђоан Лапорта реаговао је на кривичну пријаву коју је против њега поднио један члан клуба пред Националним судом, а у којој се бивши челник оптужује за наводно прање новца и незаконито наплаћивање провизија.

Лапорта је у интервјуу за Радио Каталонија одбацио све оптужбе, назвавши их покушајем дискредитације уочи избора за предсједника клуба.

"Све је апсолутно лажно. Ово је правосудна и медијска стратегија с циљем да се науди мојим интересима и ономе што представљам на изборима", поручио је Лапорта.

Оптужбе о спорним провизијама и међународној мрежи фирми

Према наводима пријаве, о којима је први известио лист "Ел Периодико", наводно је постојала мрежа компанија са сједиштима у Шпанији, Кипру, Дубаију, Хрватској и Естонији, преко којих су, како се тврди, исплаћиване незаконите провизије у оквиру више послова реализованих током Лапортиног мандата.

Међу спорним операцијама наводе се продужење спонзорског уговора са компанијом "Најки", као и радови на реновирању стадиона "Камп Ноу".

Очекује се да ће Национални суд ускоро додијелити предмет једном од судија, који ће одлучити да ли ће пријава бити прихваћена и да ли ће бити покренута званична истрага.

"Кампања блаћења пред изборе"

Лапорта тврди да је ријеч о организованој кампањи усмјереној на подривање његове кандидатуре.

"Већ дуже вријеме покушавају да нанесу штету и упрљају изборни процес и Барселону. Праве конструкцију и пласирају причу која није истинита", рекао је он.

Говорећи о транспарентности пословања клуба, Лапорта је нагласио да постоје ограничења када је ријеч о објављивању појединих уговора.

"Не можемо све уговоре износити у јавност. Транспарентност има границе, а то је стратегија клуба. Постоје и клаузуле о повјерљивости. У тим оквирима можемо бити транспарентни, али то је део нормалног пословања", истакао је челник Барсе.

Додао је и да му још нису познати детаљи пријаве: "Не знамо ко је поднио пријаву нити колики су наводни износи. Све је урађено с намјером да се науди и оклевета".

Лапорта је негирао да је вршио било какве трансфере новца ка Дубаију или Кипру, али је најавио могућност правних корака против оних који, како каже, износе клевете.

Поред Лапорте, у пријави се помињу и бивши чланови његове управе, укључујући Рафаела Хустеа, Марију Елену Форт, Едуарда Ромеуа и Ферана Оливео.

Саопштење Барселоне: "Оптужбе радикално лажне"

Фудбалски клуб Барселона саопштио је да су информације о пријави поднијетој против предсједника Ђоана Лапорте пред Националним судом "радикално лажне и неосноване".

Реагујући на наводе које је објавио лист "Ел Периодико", клуб је навео да је још 19. јануара обавијестио новинаре и организацију Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) да су информације нетачне и да се, по свему судећи, заснивају на фалсификованим или озбиљно манипулисаним документима.

Барселона је поручила да не искључује покретање правних поступака против подносиоца пријаве због лажног пријављивања и клевете, као ни против медија који су објавили вијест.

Клуб је нагласио да се све одвија у јеку изборног процеса и оценио да би објављивање таквих информација могло представљати покушај утицаја на регуларност избора и вољу чланова.

Подијели:

Тагови :

Барселона

pranje novca

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

marakana nakon derbija

Фудбал

"Маракана" јутро после дербија: Из клуба поручују – штета никад већа

33 мин

0
Гдје су у Европи људи најбогатији, а гдје најсиромашнији? На дну љествице "гужва"

Економија

Гдје су у Европи људи најбогатији, а гдје најсиромашнији? На дну љествице "гужва"

34 мин

0
Послодавци траже да се значајно скрати боловање

БиХ

Послодавци траже да се значајно скрати боловање

43 мин

0
СНСД оплео по Станивуковићу: "За васпитаче нема, за своје сараднике има!"

Бања Лука

СНСД оплео по Станивуковићу: "За васпитаче нема, за своје сараднике има!"

44 мин

0

Више из рубрике

marakana nakon derbija

Фудбал

"Маракана" јутро после дербија: Из клуба поручују – штета никад већа

33 мин

0
ko je damir cakar novi trener partizan

Фудбал

Ко је Дамир Чакар? Преузео је врућу тренерску столицу Партизана

1 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Фудбал

Стојаковић више није тренер Партизана!

1 ч

0
ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Фудбал

Експресна реакција послије дербија – Партизан нашао новог тренера?

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

12

39

Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства

12

33

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

12

30

Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

12

24

Бура у Барселони: Лапорта оптужен за прање новца, огласио се и клуб

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner