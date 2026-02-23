Бура у Барселони: Лапорта оптужен за прање новца, огласио се и клуб

Извор:
Б92
23.02.2026
12:24
Коментари:0
Предсједник Барселона Ђоан Лапорта реаговао је на кривичну пријаву коју је против њега поднио један члан клуба пред Националним судом, а у којој се бивши челник оптужује за наводно прање новца и незаконито наплаћивање провизија.
Лапорта је у интервјуу за Радио Каталонија одбацио све оптужбе, назвавши их покушајем дискредитације уочи избора за предсједника клуба.
"Све је апсолутно лажно. Ово је правосудна и медијска стратегија с циљем да се науди мојим интересима и ономе што представљам на изборима", поручио је Лапорта.
Према наводима пријаве, о којима је први известио лист "Ел Периодико", наводно је постојала мрежа компанија са сједиштима у Шпанији, Кипру, Дубаију, Хрватској и Естонији, преко којих су, како се тврди, исплаћиване незаконите провизије у оквиру више послова реализованих током Лапортиног мандата.
Међу спорним операцијама наводе се продужење спонзорског уговора са компанијом "Најки", као и радови на реновирању стадиона "Камп Ноу".
Очекује се да ће Национални суд ускоро додијелити предмет једном од судија, који ће одлучити да ли ће пријава бити прихваћена и да ли ће бити покренута званична истрага.
Лапорта тврди да је ријеч о организованој кампањи усмјереној на подривање његове кандидатуре.
"Већ дуже вријеме покушавају да нанесу штету и упрљају изборни процес и Барселону. Праве конструкцију и пласирају причу која није истинита", рекао је он.
Говорећи о транспарентности пословања клуба, Лапорта је нагласио да постоје ограничења када је ријеч о објављивању појединих уговора.
"Не можемо све уговоре износити у јавност. Транспарентност има границе, а то је стратегија клуба. Постоје и клаузуле о повјерљивости. У тим оквирима можемо бити транспарентни, али то је део нормалног пословања", истакао је челник Барсе.
Додао је и да му још нису познати детаљи пријаве: "Не знамо ко је поднио пријаву нити колики су наводни износи. Све је урађено с намјером да се науди и оклевета".
Лапорта је негирао да је вршио било какве трансфере новца ка Дубаију или Кипру, али је најавио могућност правних корака против оних који, како каже, износе клевете.
Поред Лапорте, у пријави се помињу и бивши чланови његове управе, укључујући Рафаела Хустеа, Марију Елену Форт, Едуарда Ромеуа и Ферана Оливео.
Фудбалски клуб Барселона саопштио је да су информације о пријави поднијетој против предсједника Ђоана Лапорте пред Националним судом "радикално лажне и неосноване".
Реагујући на наводе које је објавио лист "Ел Периодико", клуб је навео да је још 19. јануара обавијестио новинаре и организацију Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) да су информације нетачне и да се, по свему судећи, заснивају на фалсификованим или озбиљно манипулисаним документима.
Барселона је поручила да не искључује покретање правних поступака против подносиоца пријаве због лажног пријављивања и клевете, као ни против медија који су објавили вијест.
Клуб је нагласио да се све одвија у јеку изборног процеса и оценио да би објављивање таквих информација могло представљати покушај утицаја на регуларност избора и вољу чланова.
Фудбал
33 мин0
Економија
34 мин0
БиХ
43 мин0
Бања Лука
44 мин0
Најновије
Најчитаније
12
39
12
39
12
33
12
30
12
24
Тренутно на програму