Ко је Дамир Чакар? Преузео је врућу тренерску столицу Партизана

Некадашњи црногорски фудбалер Дамир Чакар преузео је врућу клубу Фудбалског клуба Партизан гдје је замијенио Ненада Стојковића.
Дамир Чекар је фудбалски тренер и бивши фудбалер. Рођен је у Пљевљима у Црној Гори 28. јуна 1973. године.
Поникао је у Рудару из родних Пљеваља, али је још као петнаестогодишњак отишао у Будућност, са којом ће у сезони 1990/91 освојити Куп Југославије за омладинце (уз Чакара, најпознатија имена из те генерације Будућности су Виктор Треневски и Миодраг Вукотић), побједом на пенале у финалу, над екипом Ријеке. У сениорском фудбалу, афирмацију је ипак стекао у матичном Рудару, са којим је у сезони 1992/93 изборио пласман у прву лигу. Ипак, прволигашко искуство није стицао играјући за Рудар, пошто је те 1993. године прешао у чачански Борац, за који ће играти сезону и по, прије него што јануара 1995. долази у Партизан.
Одлично је одиграо прољећни дио те сезоне, дао је 7 голова на 12 утакмица, а најпознатији гол који је постигао тог прољећа, показаће се, био је онај из пенала, у 99. вечитом дербију. То је, наиме, био посљедњи досуђени пенал у дербијима за Партизан, у наредних 22 и по године, све до октобра 2017. У наредне две сезоне Партизан осваја титуле, а Дамир Чакар је најбољи стрелац екипе и један од најбољих у лиги. Навијачима Партизана у сећању је посебно остао по јаком шуту, вјероватно најјачем у нашем фудбалу у тог вријеме.
Из Партизана је отишао у лето 1997. године, у француску Шатеро, са којим је те сезоне испао из прве лиге, а након сезоне у другој лиги, када није много играо, вратио се у југословенски фудбал, у екипу Сартида из Смедерева. Како је био повријеђен у то вријеме, врло је мало играо за Смедеревце, а сљедећу сезону одиграо је, и то одлично, за Сутјеску. Послије годину дана у Никшићу, Дамир Чакар се у љето 2001. године, вратио у Партизан. Мада нешто мање убојит него у првом мандату у црно - бијелом дресу, Чакар је и сада био један од најбољих стријелаца екипе и стандардни члан прве поставе, барем у прве две сезоне по повратку у клуб. Био је дио тима који је у сезони 2003/04 изборио прво учешће у Лиги шампиона, чак и стријелац у пенал серији у Њукаслу, мада је тада већ изгубио мјесто стартера, пошто су предност имали млађи Делибашић и Илиев. У фебруару 2005. године, вратио се у матични Рудар, за који ће одиграти још сезону и по, да би каријеру завршио у Могрену, у сезони 2007/08. У лето 2019. године, постао је спортски директор свог Рудара.
Са Партизаном је освојио 4 титуле првака - 1996, 1997, 2002. и 2003. године. За репрезентацију Југославије наступио је три пута.
Иако је у јавности често био присутан као спортски радник и скаут, Чакар је своје тренерско и руководеће искуство клесао кроз различите улоге у фудбалу. Његов повратак у Хумску у новој улози сматра се покушајем клуба да врати идентитет и борбеност, што је управо оно што је Партизану недостајало на посљедњем дербију.
Након играчке каријере, Чакар се окренуо тренерском раду и другим функцијама у фудбалу. Радио је као:
