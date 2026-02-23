Погинуо радник у Приједору: Забрањено кориштење скеле, рад на висини није био обезбијеђен

Извор:
СРНА
23.02.2026
13:12
Коментари:0
Рад на висини на градилишту у Приједору гдје је смртно страдао радник није био обезбијеђен у складу са прописима и забрањено је кориштење скеле до отклањања неправилности, речено је данас Срни у Републичкој управи за инспекцијске послове.
Републички инспектор рада извршио је контролу поводом повреде са смртним исходом и утврдио да је настрадао радник подизвођача који обавља фасадерске радове.
"Инспектор је забранио кориштење грађевинске скеле до отклањања неправилности", речено је у Инспекторату Републике Српске.
Мушкарац из Приједора чији су иницијали Д. Ј. повријеђен је 17. фебруара на градилишту у приједорском насељу Урије и превезен је на Универзитетски клинички центар у Бањалуци, гдје је усљед тешких тјелесних повреда преминуо.
"По захтјеву тужиоца, спис предмета биће достављен надлежном тужилаштву ради спровођења мјера на утврђивању кривичне одговорности послодавца", навели су у Инспекторату.
Републички инспектор рада присуствовао је увиђају који су обавили припадници Полицијске управе Приједор под надзором тужиоца приједорског Окружног јавног тужилаштва.
