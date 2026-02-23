Logo
Large banner

Погинуо радник у Приједору: Забрањено кориштење скеле, рад на висини није био обезбијеђен

Извор:

СРНА

23.02.2026

13:12

Коментари:

0
Погинуо радник у Приједору: Забрањено кориштење скеле, рад на висини није био обезбијеђен

Рад на висини на градилишту у Приједору гдје је смртно страдао радник није био обезбијеђен у складу са прописима и забрањено је кориштење скеле до отклањања неправилности, речено је данас Срни у Републичкој управи за инспекцијске послове.

Републички инспектор рада извршио је контролу поводом повреде са смртним исходом и утврдио да је настрадао радник подизвођача који обавља фасадерске радове.

Ротација-илустрација

Хроника

Нова трагедија: Радник погинуо на градилишту у Приједору

"Инспектор је забранио кориштење грађевинске скеле до отклањања неправилности", речено је у Инспекторату Републике Српске.

Мушкарац из Приједора чији су иницијали Д. Ј. повријеђен је 17. фебруара на градилишту у приједорском насељу Урије и превезен је на Универзитетски клинички центар у Бањалуци, гдје је усљед тешких тјелесних повреда преминуо.

"По захтјеву тужиоца, спис предмета биће достављен надлежном тужилаштву ради спровођења мјера на утврђивању кривичне одговорности послодавца", навели су у Инспекторату.

policija rs

Хроника

Наложена обдукција тијела радника страдалог на градилишту у Приједору

Републички инспектор рада присуствовао је увиђају који су обавили припадници Полицијске управе Приједор под надзором тужиоца приједорског Окружног јавног тужилаштва.

Подијели:

Тагови :

Погинуо радник

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колики је приход од паркинга у Приједору?

Градови и општине

Колики је приход од паркинга у Приједору?

6 ч

0
Возачи опрез: У овом граду у Српској креће појачана контрола

Друштво

Возачи опрез: У овом граду у Српској креће појачана контрола

23 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Туча у Приједору: Учествовали жене и мушкарци

1 д

0
Приједор стипендије

Градови и општине

У Приједору потписани уговори о стипендирању

2 д

0

Више из рубрике

Гордана Вучић и Сања Максимовић, акција ”Ада”

Хроника

Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

3 ч

0
Супрузи главом лупао о комоду, полиција га спасила с вјешала!

Хроника

Супрузи главом лупао о комоду, полиција га спасила с вјешала!

4 ч

0
Огласио се Инспекторат након хапшења три тржишна инспектора!

Хроника

Огласио се Инспекторат након хапшења три тржишна инспектора!

5 ч

0
Ухапшен педофил који се није одазвао на издржавање казне!

Хроника

Ухапшен педофил који се није одазвао на издржавање казне!

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

21

Орбан: Нећемо попустити пред уцјенама

16

19

Позив угоститељима: Регистрација до 15. марта или слиједе казне

16

13

Нетфликс: Преузимање Ворнер броса за 83 милијарде долара корисно за индустрију забаве

16

11

Овако је прије годину дана говорио рекордер ''вјечитог'' дербија; Костов за На ивици терена: Надам се да ћу дуго остати у Звезди

16

06

Дијете се угушило залогајем хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner