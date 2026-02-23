Logo
Колики је приход од паркинга у Приједору?

Извор:

СРНА

23.02.2026

09:48

Колики је приход од паркинга у Приједору?
Фото: АТВ

Паркинг-сервис града Приједора лани је остварио 530.152 КМ прихода, подаци су градског Одсјека за саобраћај.

Наплата паркирања је у прошлој години вршена на око 700 мјеста путем 20 аутомата, СМС порука и електронског банкарства, а крајем године уведена је наплата на још два паркиралишта, те је сада под наплатом око 770 паркинг-мјеста.

Како је наведено у извјештају, службеници паркинг-сервиса документовали су и прослиједили на даљу обраду комуналној полицији 2.938 прекршаја номиналне вриједности 146.900 КМ.

Крајем 2025. године измијењена је одлука о безбједности саобраћаја, тако да се за неплаћање паркирања више не издају прекршајни налози и новчане казне од 50 КМ, већ се неплаћање паркирања сматра кршењем уговорне обавезе и издају се налози за плаћање дневне паркинг-карте од двије или три КМ, у зависности од зоне.

Прошлогодишњи приход мањи је за око 18.000 КМ или за три одсто у односу на 2024. годину.

