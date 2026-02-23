Logo
Large banner

Захарова: Епстинови досијеи бацили свјетло на оне који су осуђивали Москву

Извор:

СРНА

23.02.2026

11:03

Коментари:

0
Захарова: Епстинови досијеи бацили свјетло на оне који су осуђивали Москву
Фото: ATV

Досијеи осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина бацили су свјетло на оне који су годинама измишљали митове о Русији како би скренули пажњу са сопствених злочина, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Захарова је подсјетила на безбројне оптужбе против Русије, уз напомену да је Москва аргументима и чињеницама одбацивала те наводе.

"Смишљали су митове о Русији, о наводној пријетњи, о томе да смо ми, како су тврдили, починили злочине на њиховој територији. У међувремену, толико година, сав тај олош се гнијездио управо у њиховим заједницама, у самом њиховом срцу, у најлуксузнијим четвртима Њујорка, Лондона и других европских пријестоница, и у САД", истакла је Захарова.

Она је напоменула да се сада, када су објављени Епстинови досијеи, испоставља да су се прави криминалци, прави демони, удобно осјећали у западном друштву.

Moskva Kremlj

Свијет

Москва јасна: Русија ће одговорити!

"Били су умијешани у све врсте гнусних злочина: корупцију, трговину људима, присилну проституцију, незаконито затварање и педофилију, можете да бирате", закључила је Захарова.

Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Русија

Џефри Епстин

Џефри Епстајн

Епстајнови фајлови

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Русију није могуће застрашити, ни уклонити

2 д

0
Захарова: Запад пласира дезинформације о ставу Русије у преговорима о Украјини

Свијет

Захарова: Запад пласира дезинформације о ставу Русије у преговорима о Украјини

1 д

0
Захарова: Одлуком о бојкоту, Кијев гази олимпијске принципе

Свијет

Захарова: Одлуком о бојкоту, Кијев гази олимпијске принципе

3 д

0
Захарова: Москва захвална Вашингтону на жељи да се постигне мир

Свијет

Захарова: Москва захвална Вашингтону на жељи да се постигне мир

3 д

0

Више из рубрике

Кејт Мидлтон и принц Вилијам

Свијет

Вилијам и Кејт игнорисали питање о скандалу који тресе краљевску породицу

2 ч

0
Софија Коетсиер

Свијет

Софија је отишла у Африку, а онда јој се гуви сваки траг: Овако почиње језива мистерија

2 ч

0
Царине се укидају у поноћ

Свијет

Царине се укидају у поноћ

3 ч

0
Снажан земљотрес погодио Перу

Свијет

Снажан земљотрес погодио Перу

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

51

Расписани избори у девет јединица локалне самоуправе у Србији

12

39

Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

12

39

Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства

12

33

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

12

30

Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner