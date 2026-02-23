Извор:
СРНА
23.02.2026
11:03
Досијеи осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина бацили су свјетло на оне који су годинама измишљали митове о Русији како би скренули пажњу са сопствених злочина, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Захарова је подсјетила на безбројне оптужбе против Русије, уз напомену да је Москва аргументима и чињеницама одбацивала те наводе.
"Смишљали су митове о Русији, о наводној пријетњи, о томе да смо ми, како су тврдили, починили злочине на њиховој територији. У међувремену, толико година, сав тај олош се гнијездио управо у њиховим заједницама, у самом њиховом срцу, у најлуксузнијим четвртима Њујорка, Лондона и других европских пријестоница, и у САД", истакла је Захарова.
Она је напоменула да се сада, када су објављени Епстинови досијеи, испоставља да су се прави криминалци, прави демони, удобно осјећали у западном друштву.
"Били су умијешани у све врсте гнусних злочина: корупцију, трговину људима, присилну проституцију, незаконито затварање и педофилију, можете да бирате", закључила је Захарова.
