Захарова: Запад пласира дезинформације о ставу Русије у преговорима о Украјини

Извор:

Спутник Србија

21.02.2026

14:28

Коментари:

0
Фото: X

Запад користи англосаксонске медије за пласирање дезинформација о позицији Русије у преговорима о Украјини с циљем дестабилизације ситуације, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.

„Постоји и друга страна, повезана са цурењима iинформација и дезинформација – и с тим смо се такође суочавали. Било је различитих ситуација’, укључујући и оне који дестабилизују ситуацију. На примјер, преко неких западних ресурса, прије свега англосаксонских – друге, у ствари, и не ангажују – измишљене су приче о томе са каквом позицијом наводно иде Русија, и то опет уз позивање на руске дипломате“, рекла је Захарова.

Она је у интервјуу за руске медије додала да такве ствари „не треба радити“, истичући да, иако се противници нису одрекли дела „информационе буке“, ипак је, у најмању руку избегнуто да се то претвори у „инсталације које прелазе у перформансе“.

Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Русију није могуће застрашити, ни уклонити

Трилатерални преговори одржани су 17. и 18. фебруара у Швајцарској. Руску делегацију је предводио специјални изасланик руског предсједника Владимир Медински.

Он је за разговоре рекао да су били тешки али делотворни и најавио ускоро нови сусрет.

(спутник србија)

