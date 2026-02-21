Захарова: Запад пласира дезинформације о ставу Русије у преговорима о Украјини

Извор:
Спутник Србија
21.02.2026
14:28
Коментари:0
Запад користи англосаксонске медије за пласирање дезинформација о позицији Русије у преговорима о Украјини с циљем дестабилизације ситуације, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.
„Постоји и друга страна, повезана са цурењима iинформација и дезинформација – и с тим смо се такође суочавали. Било је различитих ситуација’, укључујући и оне који дестабилизују ситуацију. На примјер, преко неких западних ресурса, прије свега англосаксонских – друге, у ствари, и не ангажују – измишљене су приче о томе са каквом позицијом наводно иде Русија, и то опет уз позивање на руске дипломате“, рекла је Захарова.
Она је у интервјуу за руске медије додала да такве ствари „не треба радити“, истичући да, иако се противници нису одрекли дела „информационе буке“, ипак је, у најмању руку избегнуто да се то претвори у „инсталације које прелазе у перформансе“.
Свијет
Захарова: Русију није могуће застрашити, ни уклонити
Трилатерални преговори одржани су 17. и 18. фебруара у Швајцарској. Руску делегацију је предводио специјални изасланик руског предсједника Владимир Медински.
Он је за разговоре рекао да су били тешки али делотворни и најавио ускоро нови сусрет.
Најновије
Најчитаније
15
09
14
49
14
42
14
33
14
32
Тренутно на програму