Фицо јасан: Спремни смо да прекинемо испоруке струје Кијеву

21.02.2026
13:07
Ако Кијев не обнови транзит нафте у Словачку до понедјељка, Братислава ће прекинути ванредно снабдијевање Украјине електричном енергијом, упозорио је словачки премијер Роберт Фицо.
"Ако у понедјељак украјински предсједник Владимир Зеленски не настави испоруке нафте Словачкој, истог дана ћу затражити од надлежних словачких компанија да прекину ванредно снабдијевање Украјине електричном енергијом", написао је Фицо на друштвеним мрежама.
Украјина је раније одбила да настави испоруке руске нафте цјевоводом "Дружба" према Мађарској и Словачкој.
