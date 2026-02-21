Logo
Фицо јасан: Спремни смо да прекинемо испоруке струје Кијеву

21.02.2026

13:07

Фицо јасан: Спремни смо да прекинемо испоруке струје Кијеву
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ако Кијев не обнови транзит нафте у Словачку до понедјељка, Братислава ће прекинути ванредно снабдијевање Украјине електричном енергијом, упозорио је словачки премијер Роберт Фицо.

"Ако у понедјељак украјински предсједник Владимир Зеленски не настави испоруке нафте Словачкој, истог дана ћу затражити од надлежних словачких компанија да прекину ванредно снабдијевање Украјине електричном енергијом", написао је Фицо на друштвеним мрежама.

Украјина је раније одбила да настави испоруке руске нафте цјевоводом "Дружба" према Мађарској и Словачкој.

Роберт Фицо

Украјина

Струја

