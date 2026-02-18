Logo
Словачка прогласила ванредну ситуацију

Извор:

Агенције

18.02.2026

16:48

Коментари:

0
Словачка влада прогласила је данас ванредну ситуацију у нафтној индустрији због обустава испоруке преко нафтовода Дружба и одлучила да из државних резерви позајми до 250.000 тона нафте братиславској рафинерији Словнафт.

Рафинерији Словнафт је за нормалан рад потребно између 7.300 и 7.500 тона нафте дневно, а државне резерве би требало да покрију најмање мјесец дана рада до успостављања алтернативних испорука, преноси портал Тераз.ск.

Позајмица је планирана као привремена мјера - Словнафт је обавезан да нафту врати до септембра ове године, а фирма мора да положи финансијску гаранцију или банкарску гаранцију у висини евиденционе вредности нафте.

Словачки премијер Роберт Фицо саопштио је након сједнице владе да Словнафт одмах обуставља извоз дизела на Украјину и све друге извозне испоруке. Сви нафтни деривати које рафинерија произведе биће намијењени искључиво домаћем тржишту.

Према Фицовим ријечима, нема разлога за страх од несташице горива или других нафтних производа у Словачкој. Словнафт може да као алтернативу нафтоводу Дружба користи снабдијевање преко Јанафа (Адриа) који пролази кроз Хрватску, али овај правац се до сада користио само дјелимично, за мањи дио укупне производње.

Према процјенама рафинерије, потпуно пребацивање на нафтовод Јанаф (Адриа) захтијева између 20 и 30 дана, што је управо разлог зашто су државне резерве неопходне како би се осогурало снабдијевање у прелазном периоду.

Министарство привреде Словачке и мађарски министар спољних послова заједнички су се писмено обратили хрватској страни тражећи дозволу за транспорт руске нафте преко Јанафа.

Хрватска је изразила спремност да помогне, али је ситуација компликована - Европска унија забранила је испоруке руске нафте танкерима, а без танкера та нафта не може ни да стигне до Хрватске.

Министарка привред Словачке Дениса Сакова најавила је да чешки министар индустрије Карел Хавличек тренутно истражује могућност испорука нафте и нафтних деривата из Чешке. Такозвани реверзни ток био би још једна алтернатива у будућности, али би захтевао велика улагања на чешкој страни.

Словачка

Роберт Фицо

Нафта

vanredna situacija

Украјина

