Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да је затражио од министра спољних послова Јураја Бланаре да настави сарадњу са Русијом кроз рад међудржавних комисија.
"Одувијек сам био један од оних политичара који се залажу за дијалог са Русијом. Министар Бланар је већ добио моје инструкције да поново успостави рад разних међудржавних комисија", рекао је Фицо словачкој телевизији.
Он је у септембру изјавио да Словачка има конструктиван приступ односима са Русијом и да је заинтересована за њихово обнављање када се заврши сукоб у Украјини.
