Венс позвао Мелонијеву у Одбор за мир

Извор:

СРНА

07.02.2026

15:05

Коментари:

0
САД желе да Италија активније учествује у Одбору за мир америчког предсједника Доналда Трампа, рекао је амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс.

Венс је током јучерашњег састанка у Риму са италијанским премијером Ђорђом Мелони, уочи отварања Зимских олимпијских игара, питао Мелонијеву зашто је Италија одбила да се придружи Одбору за мир, пише лист Коријере дела сера.

Ово питање је само укратко разматрано на састанку којем су присуствовали и државни секретар САД Марко Рубио и министар спољних послова Италије Антонио Тајани, наводи се у извјештају.

Мелонијева је наводно рекла Венсу да Рим подржава мировне иницијативе Вашингтона на Блиском истоку и да би Италија могла да се придружи Одбору као посматрач.

meloni tramp

Свијет

Разговарали Мелонијева и Трамп: 'Доступност Ватикана и папе је веома вриједна'

Крајем јануара, медији су извијестили да Италија не може да се придружи Одбору за мир због члана италијанског Устава који земљи дозвољава да учествује у међународним организацијама за мир и безбједност само на основу равноправности држава, док је повељом Одбора предвиђено да САД имају доминантну улогу.

Трамп је објавио формирање Одбора за мир за Газу, али је касније рекао да ће се ова организација бавити и другим свјетским конфликтима.

