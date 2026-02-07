Logo
Познато ко стоји иза атентата на Путиновог генерала

Извор:

Танјуг

07.02.2026

13:09

Коментари:

0
Фото: Tanjug/Russian Presidential Press Service via AP

Истрага је идентификовала двојицу осумњичених за атентат на заменика начелника руске војне обавештајне службе ГРУ генерала Владимира Алексејева, објавио је лист "Комерсант", позивајући се на извор близак истрази.

Према наводима извора, вјерује се да је један од осумњичених генералу нанио три простријелне ране.

Алексејев је преживио напад и успјешно је оперисан.

Извор је навео да ће осумњичени ускоро бити изведени на испитивање, након чега се очекује подизање оптужнице.

Уколико се сумње потврде, суд би у недјељу, 8. фебруара, могао да им одреди притвор.

Покушај атентата догодио се јуче ујутру у стамбеној згради на Волоколамском ауто-путу у Москви, гдје је нападач из засједе отворио ватру на Алексејева.

Према појединим извјештајима, генерал је успио да реагује, па су први хици погодили његове екстремитете, док је приликом бјекства нападач испалио још један хитац који га је ранио у груди или стомак.

Алексејев је потом пребачен у болницу у тешком стању.

Коментари (0)
