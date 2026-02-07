Лов на дјевојке из Хрватске за Епстајна: "Купићу ти карту за Сплит, тамо ћеш ми наћи пријатељицу

Извор:
У мору докумената и дигиталне преписке која је избила на површину од смрти осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстајна, наизглед тривијалан захтјев за путовање бацио је ново свјетло на злокобну мрежу коју је плео годинама. ЛОВ НА ДЕВОЈКЕ ИЗ ХРВАТСКЕ ЗА ЏЕФРИЈА ЕПСТАЈНА! „Купићу ти карту за Сплит, тамо ћеш ми наћи пријатељицу“! "Стиже ВИСОКА ПЛАВУША у раним тридесетим"!
Међу хиљадама порука које сведоче о његовој моћи и утицају је и преписка о летњем одмору у Хрватској.
То није пословно путовање нити договор са једном од моћних особа са којима се дружио. То је молба жене по имену Џоан Стејси , која је замолила Епстајна за помоћ да стигне до Јадрана, а читав процес открива како су функционисали кључни точкови његове машинерије злостављања. У центру операције била је његова дугогодишња асистенткиња, жена коју су многи сматрали мозгом логистике - Лесли Гроф.
Лесли Гроф је била више од пуке извршне асистенткиње.
Придруживши се Епстајновој организацији 2001. године, провела је више од двије деценије са њим, постајући, како је једном рекла за „Њујорк тајмс“, „продужетак његовог мозга“. Њена лојалност и ефикасност биле су богато награђене. Поред великодушне плате, Епстајн јој је поклонио Мерцедес Е320 и платио дадиљу са пуним радним временом како мајчинство не би ометало њен посао. „Није било шансе да изгубим Лесли због мајчинства“, рекла је тада Епстајн.
Њене дужности на папиру биле су типичне за позицију у финансијском свијету: организовала је састанке са извршним директорима, научницима, политичарима и познатим личностима, управљала његовим календарима и бавила се логистиком за све његове компаније и фондације. Али иза те фасаде корпоративне ефикасности, тужиоци и жртве тврде да постоји много мрачнија улога. Према свједочењима и судским документима, Гроф је наводно организовао термине за „масажу“ за малољетне дјевојчице, организовала им летове приватним авионима и исплаћивала новац после злостављања. Два Епстајнова пилота такође су потврдила да је Гроф координирала путовања.
Њено име је било једно од четири особе именоване у контроверзном споразуму о некривичном гоњењу из 2007. године, којим је Епстајну дата блага казна и заштићени његови „потенцијални саучесници“.
Послије Епстајнове смрти 2019. године, ФБИ ју је навео као једног од осам „осумњичених саучесника “, заједно са Гислен Максвел, али за разлику од Максвел, Гроф никада није оптужена. Федерална истрага против ње завршена је 2021. године, а њени адвокати су увијек тврдили да „никада није била свједок ничега неприкладног или незаконитог“ и да није имала сазнања о Епстајновим злочинима. Иако су је неке жртве тужиле у грађанским парницама, те тужбе су одбачене, често послије поравнања са Епстајновом имовином.
Управо у контексту њене улоге оперативке која Епстајнове жеље претвара у стварност, треба посматрати имејлове које је разменила извесна Џоан Стејси између ње и Епстајна.
Преписка почиње лежерним питањем упућеним директно Епстајну: „Здраво. Да ли летиш за Европу крајем јуна? Питам се да ли могу да нађем превоз“.
Епстајнов одговор је био кратак, директан и показао је моћ коју је имао над људима око себе: „Купићу вам карту“. Задовољна одговором, Стејси му шаље детаље: „Најбољи си. Планирам да будем у Хрватској од 28. јуна до 9. или 10. јула , али сам флексибилна“.
Послије тога, процес се пребацује на оперативни ниво, и ту долази Лесли Гроф. Стејси јој се јавља са јасним упутствима: „Здраво Лесли. Џефри ми је понудио да ми купи карту за Хрватску. Предложио је да те контактирам... можеш ли ми помоћи око тога?“ Гроф, као прави професионалац, прво тражи потврду од свог шефа. „Молим вас да потврдите да ли желите да купим карту за Хрватску за Џоан Стејси“, пише она Епштајну, на шта он одговара једноставно: „Да“.
Ово је покренуло логистичку машинерију. Услиједила је размјена порука о датумима, ценама и најбољим рутама. Стејси предлаже лет из Њујорка за Рим, а затим из Рима за Сплит, педантно наводећи датуме. Читав разговор подсјећа на стандардни административни задатак у било којој канцеларији.
Али оно што следи открива праву природу њиховог односа. Пошто су детаљи путовања договорени, Стејси шаље Епстајну поруку: „Недостајеш ми, Џефри“.
Његов одговор је био: „Надам се да ћете пронаћи пријатељицу за Џефрија у Хрватској“, написао је. Изгледа да је Стејси веома добро разумјела шта се од ње тражи. „Хахаха, можда сам већ нашла једну... Радим на томе“, одговара она.
Када је Епстајн тражио детаље, опис је био: „Висока плавуша по имену ... у раним тридесетим“.
Њихова даља комуникација прешла је на коментарисање самоубиства дизајнерке Кејт Спејд, као да је претходни договор о „проналажењу пријатељице“ био најнормалнија ствар на свету. Ова размена показује како је Хрватска, као и многе друге луксузне дестинације, требало да служи као ловиште, а Џоан Стејси је, изгледа, била вољна учесница у том лову.
