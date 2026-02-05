Logo
Скандал: Епстин био у контакту и са европским званичницима у Бриселу

Скандал: Епстин био у контакту и са европским званичницима у Бриселу
Фото: Tanjug/AP/Jon Elswick

Документи Министарства правде САД показују да се осуђени сексуални преступник Џефри Епстин између 2010. и 2019. дописивао с богатим људима и агенцијама за моделинг, објавио је бриселски Политико.

Мејлови и документи указују на неколико планираних путовања Епстина у Брисел, укључујући посјете бриселским жељезничким станицама и препоруке за ресторане, док се ниједан од његових састанака јавно не потврђује.

Међу онима с којима се дописивао били су саоснивач "MC2 Model Management" и Епстинов дугогодишњи сарадник, Жан-Лик Брунел, који је 2022. године пронађен мртав у затворској ћелији у Паризу, као и бивши британски министар лорд Питер Манделсон и словачки политичар Мирослав Лајчак.

Епстин је од 2010. до 2019. примио имејлове у којима су детаљно описиване жене повезане са агенцијама за моделе у Бриселу и планиране посјете белгијској престоници.

Један од докумената указује на заказано путовање возом из Париза у Брисел у јануару 2019. године са неименованим пратиоцима, док је сврха посјете нејасна.

Објављени документи такође откривају комуникацију Епстина са европским званичницима и политичарима, укључујући дискусије о регулаторним оквирима ЕУ и финансијским политикама.

Белгијски принц Лоран је потврдио два састанка са Епстином, инсистирајући на томе да није учинио ништа неморално и да су састанци били усмјерени на разјашњење гласина о његовој умијешаности.

Министарство правде САД објавило је траншу докумената као дио истраге о Епстиновим активностима у Европи, уз напомену да нечије помињање у објављеним документима не подразумијева аутоматски незаконито поступање.

