Настао хаос: Грешка радника Штутгарт оставила без струје

05.02.2026

15:42

Фото: АТВ

У Штутгарту је данас дошло до краткотрајног нестанка струје у цијелом граду, као и до обуставе жељезничког саобраћаја, а узрок инцидента била је грешка запосленог у главној трафостаници.

До прекида у снабдијевању електричном енергијом дошло је када је један од запослених направио грешку приликом прикључивања, што је изазвало краткотрајни пад напона у високонапонском далеководу, пише „Велт“.

Брза санација, али озбиљне посљедице

Нестанак струје је ријешен релативно брзо, саопштила је компанија „Штутгарт нетце“, али је полиција упозорила да су посљедице биле значајне.

Према наводима полиције:

• нестанак струје погодио је врло велики број семафора

• поремећај је био толико обиман да ни полицајци нису могли лако да преузму контролу саобраћаја

• дошло је до привремених саобраћајних застоја у више дијелова града

Без интернета и мобилне мреже

Поред проблема са струјом и саобраћајем, дошло је и до прекида телекомуникација.

• приступ интернету привремено није био доступан у бројним канцеларијама

• мобилне мреже су такође кратко вријеме биле ван функције

• погођени су били и корисници мобилне и кабловске телевизије

– Укупно 5.250 корисника у главном граду државе није могло да користи интернет или обавља телефонске позиве отприлике 15 до 20 минута, између 9.45 и 10.15 часова – саопштио је портпарол компаније „Водафон“.

Жељ

езница углавном функционисала

Према подацима „Дојче Бана“, нестанак струје није утицао на градску жељезницу (С-Бахн), те није пореметио регионалне жељезничке услуге у Штутгарту.

Ипак, у појединим дијеловима града забиљежени су краћи застоји и кашњења.

О Штутгарту

Штутгарт је главни град њемачке покрајине Баден-Виртемберг, са око 600.000 становника. Град је сједиште бројних важних институција и дом великог броја великих индустријских и технолошких компанија, због чега и краткотрајни прекиди у снабдијевању струјом могу имати значајне посљедице.

Струја

Štutgart

Коментари (0)
