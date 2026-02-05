Настао хаос: Грешка радника Штутгарт оставила без струје

Извор:
05.02.2026
У Штутгарту је данас дошло до краткотрајног нестанка струје у цијелом граду, као и до обуставе жељезничког саобраћаја, а узрок инцидента била је грешка запосленог у главној трафостаници.
До прекида у снабдијевању електричном енергијом дошло је када је један од запослених направио грешку приликом прикључивања, што је изазвало краткотрајни пад напона у високонапонском далеководу, пише „Велт“.
Нестанак струје је ријешен релативно брзо, саопштила је компанија „Штутгарт нетце“, али је полиција упозорила да су посљедице биле значајне.
Према наводима полиције:
• нестанак струје погодио је врло велики број семафора
• поремећај је био толико обиман да ни полицајци нису могли лако да преузму контролу саобраћаја
• дошло је до привремених саобраћајних застоја у више дијелова града
Поред проблема са струјом и саобраћајем, дошло је и до прекида телекомуникација.
• приступ интернету привремено није био доступан у бројним канцеларијама
• мобилне мреже су такође кратко вријеме биле ван функције
• погођени су били и корисници мобилне и кабловске телевизије
– Укупно 5.250 корисника у главном граду државе није могло да користи интернет или обавља телефонске позиве отприлике 15 до 20 минута, између 9.45 и 10.15 часова – саопштио је портпарол компаније „Водафон“.
Жељ
езница углавном функционисала
Према подацима „Дојче Бана“, нестанак струје није утицао на градску жељезницу (С-Бахн), те није пореметио регионалне жељезничке услуге у Штутгарту.
Ипак, у појединим дијеловима града забиљежени су краћи застоји и кашњења.
Штутгарт је главни град њемачке покрајине Баден-Виртемберг, са око 600.000 становника. Град је сједиште бројних важних институција и дом великог броја великих индустријских и технолошких компанија, због чега и краткотрајни прекиди у снабдијевању струјом могу имати значајне посљедице.
