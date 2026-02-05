Потпуни слом визије Џефрија Безоса: Масовно отпушта раднике, гасе се и бројне рубрике

05.02.2026
15:13
Коментари:0
Упркос бројним писмима која су запослени упутили власнику Џефу Безосу, менаџмент Washington Post донио је одлуку да отпусти око 30 одсто запослених, укључујући велики број новинара.
Отпуштања указују на дубоке проблеме у пословању листа и на чињеницу да Безос, иако један од најбогатијих људи на свијету захваљујући компанији Амазон, још није успио да изгради одржив и профитабилан модел дигиталног новинарства. Washington Post се током првих осам година његовог власништва ширио, али је у посљедње вријеме у озбиљном паду.
Извршни уредник листа Мет Мареј рекао је запосленима током телефонског састанка у сриједу ујутру да компанија предуго биљежи велике губитке и да више не успијева да задовољи потребе читалаца.
Према његовим ријечима, смањење броја запослених погодиће све редакције, а лист ће убудуће бити још више фокусиран на националне вијести и политику, као и на бизнис и здравство, док ће остале теме бити знатно запостављене.
„Washington Post је превише остао везан за неку другу еру, када смо били доминантан локални штампани медиј. Саобраћај са интернет претрага опао је за скоро 50 одсто у посљедње три године, дијелом и због раста генеративне вјештачке интелигенције. Истовремено је смањен и дневни обим објава“, поручио је Мареј.
Према наводима америчких медија, спортска рубрика биће у потпуности угашена, затвориће се дописништво на Блиском истоку, а најављено је и укидање рубрике за књиге, као и дневног информативног подкаста Post Reports.
Посебно су одјекнуле поједине одлуке о отпуштању, укључујући прекид сарадње са дописником из Украјине који је у том тренутку извјештавао из ратне зоне, као и отпуштање свих фотографа. Један спортски новинар који се налази у Италији на Зимским олимпијским играма изјавио је да ће наставити да шаље текстове, иако је добио отказ.
Економија
5 мј0
Сцена
7 мј0
Сцена
7 мј0
Сцена
7 мј0
Најновије
Најчитаније
19
03
18
47
18
37
18
25
18
18
Тренутно на програму