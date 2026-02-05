Logo
Сазнала да су јој супруг и дечко на истој забави, па се појавила са пиштољем

Телеграф

05.02.2026

14:03

Сазнала да су јој супруг и дечко на истој забави, па се појавила са пиштољем
Фото: pexels

Жена из Охаја сазнала је да се њен супруг и дечко налазе на истој забави и то журки поводом дочека нове године. Затим је отворила ватру.

Оливија Кленденин (29) проглашена је кривом за покушај убиства, двије тачке оптужнице за кривични напад и једну тачку оптужнице за незакониту употребу оружја из стамбене јединице, наводи се у саопштењу тужилаштва округа Ворен од уторка 3. фебруара.

Тава

Савјети

Како уклонити мрље са таве: Потребна вам је уобичајена намирница коју већ имате у кући

Пуцњава се догодила у кући у блоку 5500 улице Дирт Роуд у општини Клиркрик 1. јануара 2025. године, наводи се у саопштењу, пренио је Пеопле.

Тужиоци тврде да је Олиција Кленденин сазнала да су њен муж и дечко били заједно на истој забави убрзо након што су обојица сазнали "за везу коју је свако имао са Кленденин".

Оливија Кленденин је наводно покушала да убиједи мужа да напусти забаву, а када није успјела, вратила се са пиштољем калибра .40.

Она је наводно испалила осам хитаца, погодивши 29-годишњег мушкарца који је сједио на трему куће у стомак, наводи се у саопштењу. Њен супруг је наводно обавијестио полицију да би "она могла бити умијешана у пуцњаву". Након пуцњаве осумњичена је била умијешана и у саобраћајну несрећу.

aleksandar vranjes

Република Српска

Врањеш: Хистерија у Сарајеву најбоље показује значај посјете делегације Српске Америци

"Жртва је једноставно била позвана на новогодишњу забаву и нашла се усред ватре“, рекао је Дејвид Форншел, тужилац округа Ворен.

"Оливија Кленденин је можда почела 2025. годину као слободна особа, али ће остатак 2026. године и још најмање деценију након тога провести у затвору због покушаја убиства барем једног од својих романтичних партнера иако је ударила и скоро убила невину жртву", закључио је тужилац.

Убиство

Ohajo

