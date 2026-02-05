Logo
Large banner

Поново подигнута оптужница за убиство Данке Илић

05.02.2026

13:48

Коментари:

0
Поново подигнута оптужница за убиство Данке Илић
Фото: МУП Србије

Више јавно тужилаштво у Зајечару данас је поново подигло оптужницу против Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића, због сумње да су 26. марта 2024. године у Бањском пољу код Бора убили двогодишњу дјевојчицу Данку Илић.

Оптужницом, која је подигнута након допуне истраге, Драгијевић и Јанковић су оптужени за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву, док је Радослав Драгијевић оптужен за кривична дјела непријављивање кривичног дјела и помоћ учиниоцу послије извршења кривичног дјела, саопштено је из тог тужилаштва.

беба

Друштво

Пуштени налози: По 1.000 КМ за скоро 1.300 новорођенчади

Оптужница је предата суду на потврђивање.

Допуна истраге је спроведена по налогу Апелационог суда у Нишу након што је два пута вратио рјешење о потврђивању оптужнице Вишем суду у Зајечару, с тим што је другог пута наложио да одлуку доноси потпуно ново судско веће и то Вишег суда у Неготину.

Тужилаштво је у оптужници предложило да суд Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића осуди на казне доживотног затвора.

Сумња се да су Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић 26. марта у Бањском пољу код Бора прво аутомобилом ЈКП "Водовод", гдје су били запослени, ударили двогодишњу дјевојчицу и затим је ставили у возило.

Зоран Шкребић и Саво Минић

Република Српска

Потписан Меморандум о заједничким политикама

Они су, како се сумња, њено тухело бацили на депонију, одакле су га касније премјестили.

Тијело дјевојчице није никада пронађено.

Радослав Драгијевић се сумњичи да је сину помогао да премјести тијело дјевојчице.

ОЈТ Бијељина

Хроника

Тужилаштво се огласило о запљени веће количине конопље у Бијељини

Брат Дејана Драгијевића, Далибор Драгијевић, преминуо је 7. априла 2024. године у просторијама Полицијске управе у Бору током задржавања.

Подијели:

Тагови:

Данка Илић

Оптужница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто све више људи оставља пластичне флаше на балконима?

Савјети

Зашто све више људи оставља пластичне флаше на балконима?

1 ч

0
Вријеме

Друштво

Ево гдје се сутра очекује снијег

1 ч

0
Пао биткоин, ево колика му је вриједност

Економија

Пао биткоин, ево колика му је вриједност

1 ч

0
Таблете лијекови

Здравље

Грађани БиХ највише новца остављају за ове лијекове

1 ч

0

Више из рубрике

Тужилаштво у Бијељини

Хроника

Тужилаштво се огласило о запљени веће количине конопље у Бијељини

1 ч

0
Адријана Станар, директорица Дома здравља Соколац осумњичена за издавање лажног налаза Огњену Орашанину

Хроника

Директорица ДЗ Соколац осумњичена за издавање лажног налаза Огњену Орашанину

2 ч

0
Ужас у БиХ: На улици претучен 84-годишњак

Хроника

Ужас у БиХ: На улици претучен 84-годишњак

2 ч

1
Ухапшен мушкарац осумњичен да је запалио три аутомобила

Хроника

Ухапшен мушкарац осумњичен да је запалио три аутомобила

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner