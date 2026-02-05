Поново подигнута оптужница за убиство Данке Илић

05.02.2026
13:48
Коментари:0
Више јавно тужилаштво у Зајечару данас је поново подигло оптужницу против Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића, због сумње да су 26. марта 2024. године у Бањском пољу код Бора убили двогодишњу дјевојчицу Данку Илић.
Оптужницом, која је подигнута након допуне истраге, Драгијевић и Јанковић су оптужени за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву, док је Радослав Драгијевић оптужен за кривична дјела непријављивање кривичног дјела и помоћ учиниоцу послије извршења кривичног дјела, саопштено је из тог тужилаштва.
Друштво
Пуштени налози: По 1.000 КМ за скоро 1.300 новорођенчади
Оптужница је предата суду на потврђивање.
Допуна истраге је спроведена по налогу Апелационог суда у Нишу након што је два пута вратио рјешење о потврђивању оптужнице Вишем суду у Зајечару, с тим што је другог пута наложио да одлуку доноси потпуно ново судско веће и то Вишег суда у Неготину.
Тужилаштво је у оптужници предложило да суд Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића осуди на казне доживотног затвора.
Сумња се да су Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић 26. марта у Бањском пољу код Бора прво аутомобилом ЈКП "Водовод", гдје су били запослени, ударили двогодишњу дјевојчицу и затим је ставили у возило.
Република Српска
Потписан Меморандум о заједничким политикама
Они су, како се сумња, њено тухело бацили на депонију, одакле су га касније премјестили.
Тијело дјевојчице није никада пронађено.
Радослав Драгијевић се сумњичи да је сину помогао да премјести тијело дјевојчице.
Хроника
Тужилаштво се огласило о запљени веће количине конопље у Бијељини
Брат Дејана Драгијевића, Далибор Драгијевић, преминуо је 7. априла 2024. године у просторијама Полицијске управе у Бору током задржавања.
Најновије
Најчитаније
14
47
14
39
14
38
14
35
14
27
Тренутно на програму