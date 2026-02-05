Директорица ДЗ Соколац осумњичена за издавање лажног налаза Огњену Орашанину

Аутор:Огњен Матавуљ
05.02.2026
12:42
Огњен Орашанин (48) звани Орас из Сокоца недолазак на саслушање у Тужилаштво БиХ правдао је љекарским налазом који му је издала директорица Дома здравља у Сокоцу др Адријана Станар, сазнаје АТВ.
Директорица ове здравствене установе прије два дана је ухапшена у акцији МУП-а Републике Српске заједно са Орашанином и његовим сарадником Жељком Дангубићем.
Станар је осумњичена да је починила кривично дјело издавање и употреба неистинитог љекарског увјерења, док су Орашанин и Дангубић осумњичени за фалсификовање исправе. Дангубић је заправо био посредник између Орашанина и Станар, те је наводно лично и преузео спорни налаз.
”У спорном налазу се наводило да је Орашанин позитиван на Ковид 19 због чега му је од стране ДЗ Соколац прописана кућна изолација у трајању од 15 дана”, каже добро обавијештени извор АТВ-a, наводећи да љекари овакве изолације не прописују годинама.
Након хапшења Адријана Станар је пуштена да се брани са слободе, а данас је уредно дошла на посао и наставила да руководи здравственом установом. На упит АТВ-а није жељела да износи никакве информације у вези са хапшењем и наводно неистинитим налазом.
”Не бих давала никакве изјаве, хвала лијепо”, рекла Станар.
Према информацијама из истраге Орашанин се 2. фебруара требао одазвати на саслушање у Тужилаштву БиХ, али се није појавио и као оправдање је преко адвоката доставио спорни љекарски налаз Дома здравља у Сокоцу.
Иначе, против Орашанина је Тужилаштво БиХ крајем прошле године подигло оптужницу због сумње да је био организатор криминалне групе која се бавила међународним шверцом велике количине кокаина. Оптужница је прослијеђена на потврђивање Суду БиХ али је, како сазнаје АТВ, враћена тужилаштву на дораду. Због тога је Орашанин требао бити саслушан на одређене околности које су наведене у оптужници, али се није одазвао на саслушање.
Након хапшења Орашанин је спроведен у надлежност Тужилаштва БиХ које ће одлучити да ли ће га пустити на слободу или ће евентуално затражити мјеру притвора.
Страхиња Башевић, начелник општине Соколац, каже да није упознат са детаљима, те да је имао информацију да је Адријана Станар привођена у својству свједока, а не као осумњичени.
”Нико није крив док се то не докаже правоснажном пресудом. Према томе, када нам доставе пресуду ми ћемо одлучити о даљим корацима”, рекао је Башевић.
