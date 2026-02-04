Огњен Орашанин ухапшен због фалсификовања љекарског налаза!

04.02.2026
13:44
Коментари:0
Огњен Орашанин звани Орас из Сокоца и још двије особе ухапшене су због сумње да су фалсификовали љекарски налаз да би Орашанину оправдали недолазак на саслушање у Тужилаштво БиХ.
Орашанин је ухапшен јуче у акцији Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и ПУ Источно Сарајеву. Осим њега ухапшени су Ж.Д. и А.С.
Како је саопштио МУП Српске Орашанин је, на позив поступајућег тужиоца, требао да се одазове Тужилаштву БиХ 2. фебруара ове године. Међутим, није се појавио и преко адвоката је доставио љекарски налаз здравствене установе ради правдања неодазивања позиву надлежном тужилаштву.
”Извршеним оперативним провјерама и истражним радњама, утврђено је да је О. О. посредством Ж. Д. захтјевао од А. С. да сачини и уступи му љекарски налаз са неистинитим садржајем, а како би избјегао одазивање позиву тужилаштва”, саопштио је МУП Српске.
Хроника
Ко је Огњен Орашанин, који је ухапшен у Сарајеву?
Након хапшења Орашанин је предат у надлежност Тужилаштва БиХ уз извјештај о почињеном кривичном дјелу.
”А.С. се сумњичи да је извршило кривично дјело издавање и употреба неистинитог љекарског или ветеринарског увјерења, а О. О. и Ж. Д. кривично дјело фалсификовање исправе”, наводе у МУП-у Српске.
Орашанин се одраније налази под истрагом Тужилаштва БиХ због организованог криминала и трговине наркотика.
Хроника
Орашанин дошао у БиХ да се преда, али је у међувремену ухапшен!
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
8 ч0
Најновије
Најчитаније
19
58
19
48
19
39
19
30
19
20
Тренутно на програму