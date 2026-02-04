Убици брачног пара укинута пресуда: Изрешетао Предрага и Ивану у новогодишњој ноћи

04.02.2026
Суђење Бранку Пушици, који је првостепеном пресудом осуђен на 18 година затвора пред Вишим судом у Ужицу, биће поновљено, јер је тако наложио Апелациони суд у Крагујевцу!
Бранко Пушица је уочи дочека нове 2025. године, тачније 31. децембра 2024. године, у кафићу у Ариљу из пиштоља пред великим бројем људи убио брачни пар Предрага и Ивану Новаковић из Ариља.
- Апелациони суд је укинуо ту пресуду и ватио на ново суђење Вишем суду у Ужицу. Ми смо уложили жалбу на пресуду и Апелациони суд у Крагујевцу је по свим тачкама које смо навели прихватио и вратио на поновно суђење - сазнаје се у Вишем тужилаштву у Ужицу.
Подсјетимо, пред Вишим судом у Ужицу у новембру прошле године донијета је пресуда која је шокирала јавност! Бранко Пушица осуђен је на јединствену казну затвора од 18 година, иако му је за овако свиреп злочин пријетила доживотна робија!
Пушица је проглашен кривим за хладнокрвно убиство Предрага и Иване Новаковић, које је починио 31. децембра, у препуном кафићу у Ариљу, док је око 150 гостију чекало Нову годину.
Према оптужници Вишег јавног тужилаштва у Ужицу, Пушица је тог дана у више наврата прилазио столу за којим су сједили Предраг и Ивана, тражећи новац за који је тврдио да му дугују.
- Он је тог дана у више наврата прилазио столу за којим су били Предраг и Ивана и тражио им је новац за који је он сматрао да му дугују. Разговор је прекидао одласком до свог стола гдје је пио ракију, а онда се потом враћао до Предрага. Тако више пута. Посљедњи пут он је изашао из локала и отишао кући - наводи се у оптужници.
Како је утврђено током истраге, Пушица је из куће узео пиштољ и два пуна оквира муниције, па се вратио у кафић. У објекат је ушао око 18.50 сати, кроз врата поред шанка, са пиштољем у руци.
- Он је ушао у објекат око 18.50 сати кроз улазна врата која се налазе поред шанка са пиштољем у руци. Тужилаштво је утврдио да је имао алкохола у крви, али не и да није био способан да расуђује. Штавише, био је потпуно свјестан шта ради - наводи се између осталог у оптужници.
Пришао је Предрагу Новаковићу, који је стајао код тоалета, и са блиског одстојања испалио хитац. Предраг је пао на под. Према оптужници, Пушица му прилази, стаје изнад њега и поново пуца. Предраг је убијен на мјесту. Након тога, пред запањеним гостима, хладнокрвно је убио и Ивану Новаковић.
Истрага је показала да је Пушица гајио дугогодишњи анимозитет према брачном пару. Осим наводног дуга, Ивану је кривио и за проблеме које је имао на послу, јер је као књиговођа указала на мањак робе, за који је он сумњичен.
Суд у Ужицу је у потпуности прихватио наводе оптужнице, али је упркос бруталности злочина, чињеници да је извршен пред десетинама свједока и да је био унапријед припремљен Пушицу осудио на само 18 година затвора.
Поводом ужаса који су преживели се огласио и Ненад Новаковић, брат убијеног Предрага и девер покојне Иване.
- У том кафићу се догодило једно, тешко да кажем, звјерско убиство двоје људи, мог рођеног брата и моје снаје. Ја у том тренутку нисам био ту, то је било касно послије подне 31. децембра и ја сам спавао, не знам из ког разлога и телефон ми је био угашен. Када сам се пробудио, видио сам преко 140 пропуштених позива. Прво сам мислио да је нека грешка, да је телефон "забаговао", да се нешто догађа са њим. Међутим, видио сам да сам највише позива имао од снајине сестре. И логично, прво сам позвао њу и питао сам: "Јелена, шта се догађа?". Она ме само питала, да ли могу да дођем. Одговорио сам да могу и питао да ли је нешто лоше. Рекла ми је да јесте. Питао сам: "Колико је лоше?". Рекла ми је: "Упуцан је Пеђа" - присјећа се он позива који му је заувијек промијенио живот.
