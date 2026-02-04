Ово је најстарији мачак на свијету

Извор:
Власница је поднијела званичну пријаву Гинисовој књизи рекорда, наводећи да је мачак рођен почетком 1990-их и да је ријеч о сеоској мачки.
Мачак Јилпи из Хелсинкија у Финској има 31 и по годину и кандидат је за титулу најстарије живе мачке на свету. Одлуку о признању требало би да донесе Гинисова књига рекорда у марту, саопштила је његова власница Тина Корхонен.
Тина је поднела званичну пријаву Гинисовој књизи рекорда, наводећи да је Јилпи рођен почетком 1990-их и да је реч о сеоској мачки која је већи дио живота провела на отвореном, преноси фински јавни сервис Yle.
Како је навела, поступак је додатно закомпликован због озбиљне саобраћајне несреће у којој је Јилпи раније учествовао, због чега је потребно додатно провјерити и документовати његов идентитет и старост, преноси Курир.
