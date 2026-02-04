Logo
У ова три знака рађају се највеће љенчине

04.02.2026

10:04

Док неки знакови не могу мировати ни тренутка и увијек траже нове обавезе, други бирају мир, удобност и најмањи могући напор. Неки ће посао препустити другима без имало гриже савјести, неки ће се надати да ће се проблеми ријешити сами од себе, а неки једноставно не виде смисао у претјераној журби.

Астрологија открива који знакови зодијака најчешће носе етикету - љенчине.

Бик

Бикови обожавају уживање, стабилност и познату рутину. Ако бирају између посла и удобног кауча, често ће побиједити кауч. Иако знају бити упорни кад је потребно, неће се претргнути осим ако то не води неком личном задовољству, преноси Индекс.хр

Рибе

Рибе су вјечни сањари. Свијет конкретних задатака и рокова није њихово природно окружење. Чешће их се може затећи како размишљају, маштају или анализирају осјећаје, него како обављају нешто конкретно. За њих је бијег од стварности често приоритет.

Вага

Ваге воле мир, естетику и склад, али не и напоран рад. Ако постоји нетко ко ће обавити посао умјесто њих - сјајно. Радо ће препустити иницијативу другима и задржати улогу посматрача, а често ће пронаћи елегантан начин да се извуку из обавеза.

