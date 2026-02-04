Путујете преко границе и имате чоколаду: У овом случају ће вам присјести

Извор:
АТВ
04.02.2026
10:03

Планирате посјету родбини у Хрватској или Њемачкој и гепек сте напунили чоколадама?
Будите опрезни. Оно што је за вас знак пажње, за цариника може бити покушај шверца.
Иако су чоколаде међу најчешћим артиклима које путници из Босне и Херцеговине носе "преко гране", управо на њима многи зараде казне које износе и по неколико мјесечних плата.
Према важећим царинским правилима Европске уније, чоколада се третира као прехрамбени производ и дозвољен је унос само у количинама за личну употребу.
У пракси, то значи неколико чоколада или пар килограма.
Ако царина процијени да је роба намијењена комерцијалној употреби, слиједи одузимање слаткиша и писање прекршајног налога.
Казне за ове "слатке прекршаје" крећу се од 260 евра па све до 1.300 евра за мање количине.
Међутим, ако се ради о већим залихама или сте раније већ евидентирани за сличне прекршаје, казна може достићи и неколико хиљада евра.
Важно је знати да цариници прате учесталост ваших прелазака, али и начин на који је роба спакована.
Чак и ако тврдите да су чоколаде поклон за бројну породицу, превелик број истих артикала довољан је разлог за казну, пише "ГП Маљевац".
Савјет за путнике: Носите само онолико колико је реално да једна породица конзумира. Све преко тога претвара вашу "слатку навику" у огроман финансијски трошак који ће вам присјести и прије него што пређете границу.
