Путујете преко границе и имате чоколаду: У овом случају ће вам присјести

Извор:

АТВ

04.02.2026

10:03

Коментари:

0
Чоколада
Фото: Pexels/Photo by alleksana

Планирате посјету родбини у Хрватској или Њемачкој и гепек сте напунили чоколадама?

Будите опрезни. Оно што је за вас знак пажње, за цариника може бити покушај шверца.

policija hrvatska

Регион

Велика акција хапшења у Хрватској: На терену 120 полицајаца, интервентна и специјалци

Иако су чоколаде међу најчешћим артиклима које путници из Босне и Херцеговине носе "преко гране", управо на њима многи зараде казне које износе и по неколико мјесечних плата.

Шта се сматра "разумном количином"?

Према важећим царинским правилима Европске уније, чоколада се третира као прехрамбени производ и дозвољен је унос само у количинама за личну употребу.

У пракси, то значи неколико чоколада или пар килограма.

Проблем настаје оног тренутка када цариник у вашем возилу угледа:

  • Оригиналне картоне истих чоколада;
  • Вреће пуне идентичних артикала;
  • Количине које јасно сугеришу да роба није само за вас, већ за даљу продају.

Казне од којих боли глава

Ако царина процијени да је роба намијењена комерцијалној употреби, слиједи одузимање слаткиша и писање прекршајног налога.

Februar

Занимљивости

Овако савршен фебруар се неће поновити до 2037. године

Казне за ове "слатке прекршаје" крећу се од 260 евра па све до 1.300 евра за мање количине.

Међутим, ако се ради о већим залихама или сте раније већ евидентирани за сличне прекршаје, казна може достићи и неколико хиљада евра.

Оправдање "за родбину" више не пролази

Важно је знати да цариници прате учесталост ваших прелазака, али и начин на који је роба спакована.

Чак и ако тврдите да су чоколаде поклон за бројну породицу, превелик број истих артикала довољан је разлог за казну, пише "ГП Маљевац".

Савјет за путнике: Носите само онолико колико је реално да једна породица конзумира. Све преко тога претвара вашу "слатку навику" у огроман финансијски трошак који ће вам присјести и прије него што пређете границу.

Чоколада

Carina

