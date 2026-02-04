Logo
Велика акција хапшења у Хрватској: На терену 120 полицајаца, интервентна и специјалци

Извор:

Јутарњи.хр

04.02.2026

09:59

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција и УСКОК проводе акцију хапшења петнаестак особа са подручја Ријеке, Загреба и Задра због сумње да су се уназад неколико година бавили кријумчарењем и препродајом већих количина разних дрога, као и да су новац од дроге "прали" купујући разне некретнине на подручју Задарске и Личко-сењске жупаније.

Како Јутарњи лист незванично сазнаје, осим прања новца од дроге, осумњичени се истражују и због малверзација са некретнинама, односно незаконитог стицања некретнина уз помоћ фалсификованих докумената.

Februar

Занимљивости

Овако савршен фебруар се неће поновити до 2037. године

О великој акцији управо су известили челнике полиције и УСКОК.

"Полицијски службеници Полицијског националног уреда за сузбијање корупције и организованог криминала (служба Ријека), у координацији са Уредом за сузбијање корупције и организованог криминала, спроводе криминалистичко истраживање којим је обухваћен већи број особа због сумње у извршење кривичних дјела из домена криминалитета дрога, имовинског криминалитета, фалсификовања исправа у саставу злочиначког удружења, као и прања новца", навели су из полиције и додали:

"Током јутра започела су хапшења, а акција траје на подручју Полицијске управе загребачке, приморско-горанске, личко-сењске и задарске, гдје су у току спровођења хитних доказних радњи".

злато

Економија

Ова земља данас буквално "плива" у злату

У акцији учествује 120 полицијских службеника криминалистичке, специјалне и интервентне полиције.

"Након завршеног криминалистичког истраживања осумњичене особе биће предате притворском надзорнику, а полиција ће против њих поднијети кривичну пријаву Уреду за сузбијање корупције и организованог криминала", закључили су из полиције.

