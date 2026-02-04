Телефонска линија ''Кримоловци'': Ево колико позива је примљено у јануару

04.02.2026
Полицијски службеници Агенције за истраге и заштиту /Сипа/ у јануару су регистровали укупно 136 позива, од којих су 33 са корисним информацијама о кривичним дјелима и извршиоцима, на основу којих је сачињено исто толико криминалистичко-обавјештајних извјештаја, саопштено је из ове полицијске агенције.
Путем телефонске линије "Кримоловци" запримљена су укупно 74 позива, од којих су три позива била са корисним информацијама о кривичним дјелима и извршиоцима.
Такође, путем електронског обрасца за пријаву кривичног дјела на званичној веб-страници Сипе запримљене су 62 пријаве, од чега су 32 биле са корисним информацијама.
У јануару је пристигло 17 повратних информација по којима је поступала Сипа или су достављене од надлежног полицијског тијела.
