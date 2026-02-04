Logo
Телефонска линија ''Кримоловци'': Ево колико позива је примљено у јануару

04.02.2026

09:48

Коментари:

0
Телефонска линија ''Кримоловци'': Ево колико позива је примљено у јануару
Фото: АТВ

Полицијски службеници Агенције за истраге и заштиту /Сипа/ у јануару су регистровали укупно 136 позива, од којих су 33 са корисним информацијама о кривичним дјелима и извршиоцима, на основу којих је сачињено исто толико криминалистичко-обавјештајних извјештаја, саопштено је из ове полицијске агенције.

Путем телефонске линије "Кримоловци" запримљена су укупно 74 позива, од којих су три позива била са корисним информацијама о кривичним дјелима и извршиоцима.

Телефон

Свијет

Жена сама себе пријавила полицији: Ово је била кап која је прелила чашу

Такође, путем електронског обрасца за пријаву кривичног дјела на званичној веб-страници Сипе запримљене су 62 пријаве, од чега су 32 биле са корисним информацијама.

У јануару је пристигло 17 повратних информација по којима је поступала Сипа или су достављене од надлежног полицијског тијела.

Тагови:

СИПА

prijava

