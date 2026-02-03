Све више саобраћајних незгода: Повећан број погинулих

03.02.2026
14:59
Коментари:0
На подручју Полицијске управе Источно Сарајево у 2025. години догодило се 1.116 саобраћајних незгода у којима је настрадало 310 лица, од којих девет смртно.
Број саобраћајних незгода у прошлој години већи је за 74,1 одсто него у 2024.
Од укупног броја саобраћајних незгода осам је са девет смртно страдалих лица, док је у 2024. години пет лица погинуло, подаци су Полицијске управе Источно Сарајево.
Највише саобраћајних незгода са смртно страдалим лицима десило се на подручју општине Рогатица три, двије су биле на подручју Полицијске станице Источно Сарајево, на Сокоцу двије и једна на подручју Полицијске станице Пале.
У 2025. години евидентиране су 44 саобраћајне незгоде у којима је 58 лица теже повријеђено, док су у 154 саобраћајне незгоде лакше повријеђена 243 лица.
Најчешћи узроци саобраћајних незгода су недржање одстојања у 184 случаја, брзина неприлагођена условима пута 172 и првенство пролаза у 135 случаја.
Највише саобраћајних незгода догодило су у Источном Новом Сарајеву и Источној Илиџи 510, док су се 322 десиле на подручју Пала.
У протеклој години укупно је регистровано 44.047 прекршаја из области безбједности саобраћаја, што је за 10,5 одсто више него у 2024. години када је регистровано 39.832 прекршаја.
Укупно су издата 34.934 прекршајна налога, а у претходној години 31.593.
Из саобраћаја је искључено 2.444 возача или 2,6 одсто више него у 2024. години.
Због вожње под утицајем алкохола искључено је 1.876 возача, 203 возача због вожње прије стицања права, 46 због вожње под утицајем опојних дрога, 142 возача због одбијања да се подвргну на тестирање на опојне дроге и 124 возача због управљања возилом због забране.
Из саобраћаја је искључено и 417 возила или 12,7 одсто више у односу на 2024. годину. Најчешћи разлози искључења су техничка неисправност возила у 269 случајева.
Полицијски службеници су привремено одузели 12 путничких возила од вишеструких повратника у вршењу најтежих прекршаја из области безбједности саобраћаја.
