Logo
Large banner

Полиција открила шокантне детаље убиства у Словенији

03.02.2026

14:46

Коментари:

0
Борислав Бојанић
Фото: ПУ Ново Место

Страшан злочин који се 31. јануара десио у Словенији, а у коме је Борислав Бојанић из Новог Града убио жениног брата шокирао је регију, а полиција је данас, 3. фебруара, објавила шокантне детаље.

Шта треба да знате:

Полицајци затекли мушкарца који не даје знакове живота.

Бојанић био под јаким утицајем алкохола.

Син је покушао да му одузме оружје.

Пронађене двије пушке, три пиштоља, те 489 метака.

Бојанић ухапшен у Хрватској.

Наиме, како је рекао Франце Божичник, начелник Од‌јељења криминалистичке полиције Полицијске станице Ново Место, полиција је о свему обавијештена у суботу навече.

Како истиче, полицајци су одмах отишли на лице мјеста гд‌је су затекли мушкарца који не даје знакове живота, док је осумњичени за убиство побјегао.

Бојанић био пијан

"Прегледана је непосредна и шира околина и провјерене су бројне могућности гд‌је се осумњичени могао склонити, али није пронађен. Помоћ је пружена и члановима породице и организован им је безбједан смјештај", саопштено је из ПУ Ново Место.

Како се даље додаје, а о чему смо писали и јуче, унесрећени (43) је заједно са члановима уже породице, дошао у посјету својој сестри, супрузи осумњиченог.

"Око 16 часова, тамо је стигао и 44-годишњи осумњичени, за кога се наводно десило да је био под јаким утицајем алкохола, у пратњи више особа. Након што су остале особе отишле, дошло је до сукоба између 44-годишњака и његових рођака", истичу из полиције.

Детаљи убиства

Након свађе, према њиховим наводима, 44-годишњак је отишао у једну од соба на горњем спрату, а за њим је ушао и његов син.

"Када је осумњичени изашао из собе са пиштољем, син је покушао да га спријечи да се врати у доње собе и да му одузме оружје. У том тренутку, осумњичени је пуцао у плафон. Током туче, у горње собе је дошао и 43-годишњи рођак који је такође покушао да разоружа осумњиченог. Током туче, осумњичени је два пута пуцао из пиштоља у правцу оштећеног, погодивши га једним хицем у груди. Након хица, 43-годишњак је легао на под и преминуо на лицу мјеста од тешких повреда", детаљно су објаснили из полиције.

Након инцидента, син је успио да одузме оружје од починиоца, односно свог оца, који је побјегао из куће кроз један од прозора и отишао у непознатом правцу.

Пронађен арсенал оружја

"Током увиђаја обезбијеђени су бројни трагови и предмети, а заплијењено је и више комада ватреног оружја и муниције", навели су из полиције додајући да су пронађене још двије пушке, три пиштоља, те 489 метака.

"Према почетним налазима, дио оружја је био фабричког поријекла, док је други био домаће израде, за које осумњичени није имао одговарајуће дозволе. Оружје је послато на даљу категоризацију", истичу они.

За Бојанићем трагали ловци и ватрогасци

За Бојанићем су, како наводе, трагали припадници полиције, а били су укључени и ловци и ватрогасци.

Он је ухапшен у понед‌јељак, 2. фебруара у Хрватској, преносе Независне новине.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Словенија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Необична незгода у БиХ: Аутом се забила у зграду Поште

Хроника

Необична незгода у БиХ: Аутом се забила у зграду Поште

10 ч

0
Добојлија тукао мајку и пријетио да ће све побити

Хроника

Добојлија тукао мајку и пријетио да ће све побити

10 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Инцидент у Сарајеву: Комад фасаде пао на пролазника

11 ч

0
Панчевац пао због 5,5 тона опасних материја

Хроника

Панчевац пао због 5,5 тона опасних материја

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner