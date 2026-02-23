Logo
Large banner

Када је право вријеме за садњу нових биљака и како правилно припремити башту?

Извор:

Вечерњи.хр

23.02.2026

23:01

Коментари:

0
Када је право вријеме за садњу нових биљака и како правилно припремити башту?
Фото: Pixabay

Прољеће је савршено вријеме да се врт пробуди из зимског сна, али једна погрешна одлука у фебруару може вас коштати раскошног цвјетања. Иако многи једва чекају да обују гумене чизме и започну радове у башти, стручњаци упозоравају да прерана садња може направити више штете него користи.

Након хладних и влажних зимских мјесеци, земљишту је потребно вријеме да се стабилизује. Правилна припрема врта подразумијева чишћење остатака сувог лишћа и оштећених биљака, орезивање старих грана, ђубрење земљишта и пажљиво планирање садње. Добро припремљена башта омогућава биљкама да боље искористе сунчеву свјетлост, воду и хранљиве материје, што касније доноси богатији и здравији раст.

Horoskop

Занимљивости

Не сналазите се са технологијом? Онда сте рођени у једном од ових знакова

Многи љубитељи баштованства управо у фебруару купују луковице и саднице, желећи да “ухвате залет” пред сезону. Ипак, хортикултуриста Иш, који на ТикТоку дијели савјете о вртларству, упозорио је да се са садњом не жури. Како је објаснио, иза нас је била веома хладна и влажна зима, па садња у прерано загријано тло може отежати развој биљака.

-Можете почети да купујете луковице и биљке, али сачекајте са садњом. Боље је да то урадите крајем фебруара или почетком марта, када се земљиште мало опорави – савјетује стручњак.

Али биљке нису једине којима је потребна пажња у овом периоду. Прољеће је важно и за птице које траже сигурно мјесто за гнежђење. Из британске организације Краљевско друштво за заштиту птица (РСПБ) поручују да је постављање кућице за птице један од најједноставнијих начина да им помогнете.

Катанац

Економија

Почиње гашење коксаре код Тузле: 800 радника остало без посла

Иако је остављање хране за птице корисно, без безбједног мјеста за гнежђење оне неће имати гдје да подигну своје младе. Стручњаци наглашавају да кућице треба поставити у близини мјеста за храњење, како би птице могле лако да пронађу храну, а да притом не напуштају гнијездо на дуже вријеме.

Дакле, прије него што кренете са садњом и уређењем дворишта, провјерите временске услове и будите стрпљиви. Мало чекања сада може значити много љепши и здравији врт када прољеће заиста стигне.

Подијели:

Тагови :

bašta

radovi

proljeće

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Москва ствара евроазијски систем безбједности

Свијет

Захарова: Москва ствара евроазијски систем безбједности

2 ч

0
Погинуо мушкарац: Камионџија из БиХ пред судом због удеса

Свијет

Погинуо мушкарац: Камионџија из БиХ пред судом због удеса

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Огласила се Русија: Каја Калас нема паметнијег посла

2 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

БиХ

Опет се затресло: Серија земљотреса погодила БиХ

2 ч

0

Више из рубрике

Риба пост посна трпеза

Савјети

Једноставни савјети за савршено пржену рибу

5 ч

0
Херпес на усни

Савјети

Ево шта да урадите да херпес са усне нестане за 24 сата

6 ч

0
Кашика овог састојка смањиће накупљање прашине на подовима

Савјети

Кашика овог састојка смањиће накупљање прашине на подовима

9 ч

0
Зашто није препоручљиво куповати већ исјечен хљеб?

Савјети

Зашто није препоручљиво куповати већ исјечен хљеб?

3 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Када је право вријеме за садњу нових биљака и како правилно припремити башту?

22

59

Почиње гашење коксаре код Тузле: 800 радника остало без посла

22

56

Ефикасан лијек: Зашто је добар бијели лук?

22

49

Откривена тајна Епстајнова складишта

22

49

Не сналазите се са технологијом? Онда сте рођени у једном од ових знакова

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner