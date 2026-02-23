Када је право вријеме за садњу нових биљака и како правилно припремити башту?

Извор:
Прољеће је савршено вријеме да се врт пробуди из зимског сна, али једна погрешна одлука у фебруару може вас коштати раскошног цвјетања. Иако многи једва чекају да обују гумене чизме и започну радове у башти, стручњаци упозоравају да прерана садња може направити више штете него користи.
Након хладних и влажних зимских мјесеци, земљишту је потребно вријеме да се стабилизује. Правилна припрема врта подразумијева чишћење остатака сувог лишћа и оштећених биљака, орезивање старих грана, ђубрење земљишта и пажљиво планирање садње. Добро припремљена башта омогућава биљкама да боље искористе сунчеву свјетлост, воду и хранљиве материје, што касније доноси богатији и здравији раст.
Многи љубитељи баштованства управо у фебруару купују луковице и саднице, желећи да “ухвате залет” пред сезону. Ипак, хортикултуриста Иш, који на ТикТоку дијели савјете о вртларству, упозорио је да се са садњом не жури. Како је објаснио, иза нас је била веома хладна и влажна зима, па садња у прерано загријано тло може отежати развој биљака.
-Можете почети да купујете луковице и биљке, али сачекајте са садњом. Боље је да то урадите крајем фебруара или почетком марта, када се земљиште мало опорави – савјетује стручњак.
Али биљке нису једине којима је потребна пажња у овом периоду. Прољеће је важно и за птице које траже сигурно мјесто за гнежђење. Из британске организације Краљевско друштво за заштиту птица (РСПБ) поручују да је постављање кућице за птице један од најједноставнијих начина да им помогнете.
Иако је остављање хране за птице корисно, без безбједног мјеста за гнежђење оне неће имати гдје да подигну своје младе. Стручњаци наглашавају да кућице треба поставити у близини мјеста за храњење, како би птице могле лако да пронађу храну, а да притом не напуштају гнијездо на дуже вријеме.
Дакле, прије него што кренете са садњом и уређењем дворишта, провјерите временске услове и будите стрпљиви. Мало чекања сада може значити много љепши и здравији врт када прољеће заиста стигне.
