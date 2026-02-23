Једноставни савјети за савршено пржену рибу

23.02.2026
Пржење рибе у тепсији често је ноћна мора чак и за искусне куваре, лијепи за површину, мрви и губи облик, а резултат ријетко личи на хрскави специјалитет из ресторана.
Све то није посљедица недостатка вјештине, већ малих, али кључних грешака. Правилна припрема и поштовање неколико основних правила може потпуно промијенити искуство пржења, чинећи рибу сочном, савршено хрскавом и визуелно примамљивом.
Прије него што риба уопште дотакне тепсију, веома је важно да буде потпуно сува. Влага ствара пару у контакту са врућом површином и буквално држи месо за тепсију.
Професионални кувари препоручују да филе стоји 10-15 минута на кухињском папиру и да се благо посоли - со извлачи преосталу влагу, а истовремено додатно наглашава укус. Овај једноставан корак чини разлику између рибе која се лијепи и оне која се њежно одваја и формира савршену, хрскаву кору.
Један од најчешћих проблема је неправилно загријавање тигања. Ако је премало врућ, риба се лијепи јер протеини не формирају кору одмах; ако је преврућ, уље се разграђује, а месо гори споља док остаје сирово унутра. Идеално је користити умјерен до јако врућу тепсију и кап уља која одмах "цврчи" кад је додате.
Професионалци савјетују да уље буде на тигању, а не на риби - само тако се ствара баријера између меса и површине, а риба добија савршено хрскаву текстуру.
Највећа грешка код аматера је инстинкт да рибу одмах провјеравају и окрећу. Кључ је у стрпљењу: риба треба да стоји бар три - четири минута док ивице не почну да се одвајају саме и док не пусте тепсију. Тек тада је њежно окрените и завршите пржење са друге стране.
За додатну арому и сочност, при крају печења, када се риба скоро одвоји од дна, можете је попрскати са неколико капи лимуновог сока или бијелог вина - мали трик који моментално појачава укус и визуелну привлачност.
