Ево шта да урадите да херпес са усне нестане за 24 сата

23.02.2026

18:39

Херпес на усни
Фото: cottonbro studio/Pexels

Херпес на уснама умије да буде изузетно непријатан. Може отежати говор, јело, пиће, па чак и осмијех. Најчешће пролази сам од себе у року од неколико дана до десетак дана. Ипак, многи се питају да ли постоји начин да се тај процес убрза. Испоставља се да постоје одређени кућни третмани који могу помоћи да се херпес повуче знатно брже, чак и у року од 24 сата.

Херпес је обољење коже и слузокоже које изазива вирус ХСВ (херпес симплекс вирус). Најчешћи окидачи за његову активацију су стрес, хормонски поремећаји и временски услови. Препарати који садрже ацикловир и хидрокортизон показали су се као ефикасна помоћ у ублажавању симптома.

Херпес на уснама – зашто се појављује?

Херпес на уснама је честа заразна болест коже и слузокоже. Преноси се директним контактом, најчешће љубљењем, кориштењем исте чаше или прибора за јело, као и дијељењем пешкира. Код многих људи вирус је у стању мировања, али одређени фактори могу га активирати. То су јак стрес, исцрпљеност, лоша исхрана, хормонске промјене, као и хладноћа, вјетар и нагле временске промјене. Зато се херпес чешће јавља у јесен и зиму.

Како се рјешити херпеса за један дан?

Лијекови против херпеса

У апотекама су доступне креме и масти без рецепта које садрже ацикловир – антивирусну супстанцу која дјелује директно на вирус и скраћује трајање инфекције.

Хладне облоге

Лед може донијети тренутно олакшање код болног херпеса. Неколико коцкица леда умотајте у пешкир и прислоните на захваћено мјесто неколико минута. Поступак можете понављати три до четири пута дневно како бисте смањили оток и убрзали зарастање.

Гел од алое вере

Алое вера је позната по својим умирујућим и противупалним својствима. Може помоћи код иритација и убрзати регенерацију коже. Нанесите малу количину гела на вату и пажљиво ставите на херпес. Поступак поновите два до три пута дневно.

Цинкова маст

Недостатак цинка и витамина Ц може допринијети појави херпеса. Цинкова маст може помоћи у исушивању промјене и убрзавању зарастања. Наносите танак слој неколико пута дневно, пазећи да препарат не доспије у уста.

Такође, унос хране богате витамином Ц и цинком може помоћи у јачању имунитета.

Мед и куркума

Мед има антибактеријска својства, док куркума садржи куркумин који дјелује противупално.

Помијешајте кашичицу меда са прстохватом куркуме и нанесите смјесу на херпес. Оставите да дјелује око 15 минута, затим исперите млаком водом.

Уље каранфилића

Уље каранфилића познато је по томе што ублажава бол и има антибактеријско дејство. Неколико капи разблажите кокосовим уљем, натопите вату и прислоните на захваћено мјесто неколико минута.

Иако ове методе могу помоћи у ублажавању симптома и убрзавању опоравка, важно је знати да херпес вирус остаје у организму и може се поново активирати. Јачање имунитета, смањење стреса и правилна њега коже најбоља су превенција.

