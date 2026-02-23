Издато упозорење за 40 милиона људи, проглашено ванредно стање

Извор:
Упозорење на сњежну вијавицу данас је издато за више од 40 милиона људи у САД, јер је изузетно јака зимска олуја погодила источну обалу са обилним снијегом и јаким вјетровима.
Прогнозира се да ће у многим дијеловима сјевероистока то бити највећа зимска олуја у скоро деценији, са очекиваним снијегом до 60 центиметара у неким областима, пренио је данас CBS njuz.
Упозорења на мећаву протежу се од Мериленда до Мејна, а гувернери у осам држава и неколико већих градова прогласили су ванредно стање.
Забране непотребних путовања објављене су за Њу Џерзи, Њујорк и нека сусједна подручја. Национална метеоролошка служба саопштила је да би се у многим областима могло нагомилати 30 до 60 центиметара снијега, са мањим укупним сњежним падавинама у средњоатлантском региону.
Њујорк и околна подручја, укључујући дијелове Лонг Ајленда и Њу Џерзија, посебно су погођени. Од понедјељка ујутру, између 38 и 46 центиметара снијега је већ пало у дијеловима градског подручја.
Ово је први пут за девет година да је издато упозорење на мећаву за Њујорк.
Према метеоролошкој служби, олуја испуњава дефиницију мећаве када пада “снијег који смањује видљивост на четвртину миље или мање током три сата, или дуже“ уз „стални ветар од 35 миља на сат”.
Градоначелник Њујорка Зоран Мамдани позвао је Њујорчане да остану унутра и да не путују током олује. Он је увео ванредно стање које укључује забрану путовања широм града до поднева у понедјељак, при чему су улице, ауто-путеви и мостови затворени за сав саобраћај осим за неопходне и хитне службе.
- Њујорк се није суочио са олујом ових размјера у посљедњој деценији - рекао је Мамдани.
Гувернерка Њујорка Кети Хочул прогласила је ванредно стање и активирала око 100 припадника Националне гарде.
- Људи ће бити у мраку. Лонг Ајленд, Њујорк и доњи Хадсон су буквално у директном оку олује - рекла је она.
Гувернерка Њу Џерзија, Мики Шерил, такође је прогласила ванредно стање, рекавши да очекује “тешке услове широм државе“.
Она је увела забрану путовања за Њу Џерзи до понедјељка у подне, а јавни превоз је углавном обустављен.
Упозорење на мећаву је такође издато за дијелове јужне Нове Енглеске, прво у последње четири године. Прогнозира се да ће олуја нанијети до 60 центиметара снијега у Бостону и околини.
Гувернерка Масачусетса, Мора Хили, прогласила је ванредно стање у недјељу и распоредила 200 припадника Националне гарде.
Градоначелница Бостона Мишел Ву рекла је да ће школе данас бити затворене.
Од јутрос је више од 300.000 домова и предузећа без струје на сјевероистоку, од којих већина у Њу Џерзију и Делаверу.
Преко 5.000 летова отказано је данас у Сједињеним Америчким Државама, а скоро 600 је одложено због невремена и снежне вејавице који су протеклих дана погодили источну обалу, преносе медији.
Према подацима сајта FlightAware, највише отказивања има на два аеродрома, Џон Ф. Кенеди и Ла Гвардија у Њујорку.
На Међународном аеродрому Џеј Еф Кеј отказано је укупно 1.086 летова, док је на аеродрому Ла Гвардија отказано 1.025 летова.
