Хорор у Црној Гори: Мушкарац био у браку са малољетницом, тукао је и држао закључану

Извор:

Телеграф

23.02.2026

17:31

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Службеници Одјељења безбједности Цетиње, лишили су слободе руског држављанина В.З. (32) због сумње да је починио кривично дјело ванбрачна заједница са малољетником, у стицају са кривичним дјелом насиље у породици или у породичној заједници, као и кривично дјело противправно лишење слободе, на штету малољетне руске држављанке.

Сумња се да је В.З., у континуираном временском периоду дужем од шест мјесеци, на територији Цетиња, живио у заједници са малољетницом, којом приликом је контролом остваривања њених контаката, кретања и комуникације, те примјеном насиља, нарушио њен душевни и тјелесни интегритет.

Тениски рекет

Тенис

Скандал у тенису: Суспендоване двије српске тенисерке

Такође се сумња да је у једном наврату оштећену противправно држао закључану у просторији стана у којем су претходно боравили.

Осумњичени је, након спроведене криминалистичке обраде, по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Цетињу, лишен слободе због основане сумње да је извршио наведена кривична дјела, након чега му је одређено задржавање у законом прописаном року.

Тагови :

Црна Гора

хапшење

