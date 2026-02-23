"Крстови са српских гробаља највјероватније завршили у старом гвожђу"

Извор:
СРНА
23.02.2026
17:04
Коментари:0
Полиција у Врбовском утврђује све околности у вези са уништавањем стотињак крстова старих више вијекова на два православна гробља у овом дијелу Горских Котара, али је највјероватније да су одвезени у старо гвожђе, рекао је замјеник градоначелника Врбовског из српске заједнице Милан Мамула.
Он је навео да су сви шокирани чињеницом да је неко православна обиљежја и дио традиције и културе Срба тог краја означио као "шиљке који угрожавају безбједност".
"Православни крстови су, по нашим сазнањима, посјечени крајем јануара. На гробљу на Љубошини је посјечено седамдесетак крстова и девет на Трновој пољани. Зна се да је градски комунални редар изјавио да је служба уклонила те крстове, највјероватније су одрезани „флеком“ и одвезени у старо гвожђе", изјавио је Мамула за РТС.
Додао је да је прво речено да је ријеч о "рђавим шпицевима" који су угрожавали безбједност посјетилаца оба гробља, а затим да "кваре естетику гробља".
Мамула је истакао да је ријеч о металним крстовима који нису било кога угрожавали, јер се ту налазе већ вијековима и никада нико није повријеђен.
"Избор уклањања нечега због тога да ли је лијепо или не, није баш исправан. Има много ствари које многима од нас нису лијепе, па се не уклањају. Једноставно, ово је култура, традиција, обичај покопа наших покојника на овом подручју и ми се надамо да ћемо достојанствено обиљежити и можда вратити реплике тих крстова под којим су сахрањени наши преци", рекао је Мамула.
Он је истакао да је информација да су на два локална гробља одсјечени крстови који су ту неколико стотина година запрепастила Србе у Врбовском.
"Првенствено су били шокирани мјештани тих насеља када су схватили шта се догодило. Све нас је стварно погодило, јер нисмо очекивали да ће се тако нешто дешавати у нашем граду, који је примјер толеранције и доброг живота људи који у њему живе", навео је Мамула.
Изразио је наду да овај инцидент неће нарушити такве међуљудске односе.
Мамула је указао да је историја металних крстова у овом дијелу Хрватске дуга више стотина година, те да је у том крају био обичај када умре глава породице да се са кола скине велики точак и од њега искује крст.
"Када би преминуо неко други од укућана онда би се скидао мањи точак са кола и од њега се ковао мањи крст", додао је он.
Врбовско припада Приморско-горанској жупанији и према посљедњем попису становништва бројало је око 3.500 становника, од којих се 1.200 њих изјаснило као Срби, што је око 30 до 40 одсто становништва.
Друштво
Ако постите, не треба то да говорите: Свето правило многи су заборавили
У саопштењу Епархије горњокарловачке од суботе, 21. фебруара, наводи се да је крстове уклонила надлежна комунална служба, уз образложење да је ријеч о дотрајалим и оштећеним обиљежјима која су представљала потенцијалну опасност.
Међутим, како се додаје, вјерници и потомци упокојених чији се гробови налазе на тим гробљима изразили су забринутост, наводећи да о планираном уклањању нису били претходно обавијештени, као и да су поједини крстови били очувани и стабилни.
Епархија је од надлежних институција и представника локалне самоуправе, затражила потпуно разјашњење околности под којима је дошло до уклањања крстова, као и информацију о томе гдје се уклоњена обиљежја тренутно налазе и на који начин ће бити третирана.
Такође, Епархија је затражила да се крстови врате на гробља и да се штета у потпуности санира, с обзиром на то да су крстови стари неколико стотина година и представљају споменике културе.
Друштво
2 ч0
Хроника
2 ч0
Здравље
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
19
34
19
33
19
28
19
25
19
24
Тренутно на програму