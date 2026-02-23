Држављанин Црне Горе шпијунирао за Кину, ухапшен у Пољској

Извор:
Танјуг
23.02.2026
18:23
Коментари:0
Пољски Централни истражни биро је на међународном аеродрому у Варшави ухапсио 32-годишњег држављанина Црне Горе на основу европског налога Литваније за хапшење под оптужбом да је у тој земљи шпијунирао за Кину, објавио је пољски јавни ТВ сервис.
Према сазнањима власти у Виљнусу, тај мушкарац је од фебруара 2023. године нелегално прикупљао за Кину информације на територији Литваније, преноси портал РТЦГ.
Свијет
Фицо: Кијев неће добити струју док се не обнови проток нафте
Тужилаштво је тражило да му се одреди притвор од седам дана.
Пољско Тужилаштво је данас саопштило да је 9. фебруара ухапшен и један држављанин Бјелорусије који је шпијунирао за бјелоруске обавјештајне службе.
Њега терете да је од јуна 2024. до фебруара ове године прикупљао информације о критичној инфраструктури у Пољској, Литванији и Њемачкој, а ухапшен је захваљујући сарадњи њихових полиција.
Свијет
Издато упозорење за 40 милиона људи, проглашено ванредно стање
Њему је одређен притвор од три мјесеца и по пољским законима му пријети пет година затвора.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Регион
1 ч0
Најновије
Најчитаније
19
34
19
33
19
28
19
25
19
24
Тренутно на програму